Fiesta 10 MAY 2026 - 19:00h.

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Después de adelantarle el gran secreto a Emma García el pasado domingo y tras varios días de misterio y expectación en sus redes sociales, Raquel Bollo ha desvelado por fin el gran proyecto que se trae entre manos, la publicación de su libro biográfico: 'La vida después del ruido', que llegará a las librerías el próximo 3 de junio. Hoy, en 'Fiesta', la televisiva da las primeras pinceladas del contenido del mismo.

Un debut literario en el que Raquel Bollo compartirá la historia de su vida, recordando algunos de sus episodios más complicados y dolorosos. Una historia de dolor, incomprensión y superación en la que la sevillana, tal y como ha adelantado, dedica unas palabras a Isabel Pantoja, prima de Chiquetete, el padre de los dos hijos mayores de Raquel, Manuel Cortés y Alma Bollo.

"Es un libro que me debía a mí misma"

Con mucha ilusión, Raquel Bollo ha desvelado cómo se siente ante la inminente publicación de su libro: "Estoy nerviosa, pero muy contenta con haber tomado esta decisión y muy satisfecha del trabajo realizado". Sobre cómo surgió la idea de hacer sus memorias, ha explicado: "Había rondado en mi cabeza, pero no me atrevía mucho. Ha sido un paso duro, porque tienes que revivir cosas que ya tenía apartadas".

"Hablo de mi infancia, de mi vida y del mundo de la televisión, donde hay muchos entresijos de lo que he vivido en la televisión, y cuando la gente lo lea va a entender muchas cosas", ha contado Raquel respecto al contenido de su libro, sobre el que confesado: "Me lo debía a mi misma, el poder contar sin el cabreo, sin interrupciones, sin tensión, desde la tranquilidad y la calma".

“Sobrevivir es mas sencillo que reconstruirse después del dolor”

Y es que en sus memorias, Raquel Bollo bajará a los infiernos para recordar, entre otras cosas, el capítulo más duro de su vida, su relación con Chiquetete. Una historia que comenzó cuando ella tenía 19 años y que estuvo marcada por el sufrimiento y dolor. La sevillana fue una de las primeras mujeres en denunciar públicamente haber sufrido violencia de género, algo por lo que en aquel momento fue muy juzgada.

Sin embargo, tal y como ella misma ha adelantado, el libro no solo pone el foco en aquellos años tan difíciles, sino también en el proceso de reconstrucción personal que vivió después y cómo consiguió rehacer su vida y sacar adelante a sus dos hijos. Respecto a este capítulo de su vida, Raquel se ha sincerado: "Lo cerré hace mucho tiempo, pero ese ruido quizás no ha permitido".

Raquel, sobre la rección de sus hijos al libro: "No han leído nada"

En estas memorias, Raquel Bollo, que se ha definido como "una perfecta desconocida", quiere dejarse conocer de verdad y que las personas que lean su libro entiendan el por qué de muchas de las decisiones que tomó en su vida: "Quien quiera conocerme tiene que leerlo", ha dicho en el plató.

En cuanto a su pareja actual y sus dos hijos, la televisiva ha confesado que hasta el momento "nadie ha leído nada". También, Raquel Bollo ha señalado que su novio, Mariano, estás siendo un apoyo fundamental en este momento, respaldándola en todas sus decisiones: "Respeta todo lo que hago".