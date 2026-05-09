Fiesta 09 MAY 2026 - 19:02h.

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Tras 23 años luchando por su privacidad, Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín y María José Campanario, ha decidido salir del anonimato con una entrevista en '¡Hola!' en la que ha mostrado su lado más personal. La joven se ha sincerado sobre la etapa más oscura de su vida y ha desvelado sus planes de futuro. En el plató de 'Fiesta', Rocío Flores, que también vivió en su día el salto a la vida pública, le ha dado un consejo.

Julia Janeiro tiene una gran meta: "Quiere ser una superestrella". Razón por la cual, la hija del torero ha decidido salir de su anonimato: "Cuando cumplí 18 años, era una niña y no estaba preparada. Estaba traumatizada y decidí centrarme en mis estudios. Ahora es el momento justo", explicó.

Con esta decisión, la joven se suma a una larga lista de hijos de famosos que han optado por exponerse mediáticamente tras muchos años fuera del ojo público como: Alejandra Rubio, Gloria Camila, Isa Pantoja y José María Almoguera. Este es también el caso de Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado, cuya primera exposición televisiva fue en 'GH VIP 7', donde defendía a su padre, y más tarde con su participación en 'Supervivientes 2020'.

El consejo de Rocío Flores a Julia Janeiro: "Que nadie entorpezca tu camino"

Sobre cómo vivió su fama desde pequeña, Rocío Flores ha contado: "Lo tenía muy interiorizado. Mi mayoría de edad me pilló viviendo en Málaga y no fue tan expuesto. Al principio lo llevaba un poco mal porque estabas en la puerta del instituto y había un montón de cámaras y a mí me daba mucha vergüenza, se metían conmigo".

"Siempre lo he intentado llevar con naturalidad. Yo el paso lo di cuando decidí ir a 'Supervivientes'", ha dicho Rocío, que a su misma vez ha confesado: "Después de los años que he vivido me hubiese encantado ser una persona anónima, pero también soy honesta y me siento muy orgullosa de la familia que tengo. Los apellidos que tengo me han dado mucho y también me han quitado mucho".

Sobre la decisión de Julia Janeiro, Rocío Flores le ha lanzado un consejo desde su propia experiencia: "Lo único que le puedo decir es que sea ella misma, que la respeten y que nadie entorpezca el camino que ella quiera desarrollar. Mientras este ubicada de dónde viene, lo que hace y lo que es, lo demás da igual. La gente puede opinar misa que al final la que lo va a vivir es ella".