Fiesta 10 MAY 2026 - 18:04h.

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La noticia de la nueva paternidad de Omar Montes ha pillado a todos por sorpresa esta semana. Una empresaria de nombre Rocío Martín aseguraba, a través de sus redes sociales, que estaba embarazada del cantante. Esta noticia suponía una gran sorpresa ya que el artista acababa de convertirse en padre hacía escasos meses junto a su pareja, Lola Romero. Para aclarar todas las dudas, Rocío Martín rompió su silencio hace unos días en '¡De viernes!'.

La joven desveló, con todo lujo de detalles, cómo ha sido su relación con Omar Montes: contó que se veían a escondidas de Lola Romero, que mantenían encuentros íntimos y que, cuando le contó al cantante que se había quedado embarazada, este habría reaccionado con alegría. Omar Montes estaría feliz con esta nueva paternidad, pero ¿cómo le ha sentado, por otro lado, que la dueña de un centro de estética madrileño haya hablado tan abiertamente de su relación?

La reacción de Omar Montes a la entrevista de Rocío Martín en '¡De viernes!'

Los colaboradores de 'Fiesta' analizan la entrevista que ha concedido Rocío Martín al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona y, aunque está feliz con la noticia del embarazo, no le habría sentado igual de bien el hecho de que Rocío Martín haya hablado en un programa de televisión. Así nos lo cuenta Saúl Ortiz: "Me insisten en que Omar no está contento con la intervención de Rocío en televisión. Tanto es así que está viendo la posibilidad de interponer una demanda contra ella. La situación podría complicarse", son sus reveladoras palabras.

Por otro lado, Saúl Ortiz acusa a Rocío Martín de "haber querido ser siempre famosa" y Emma García sale en su defensa para decir que el tema del embarazo es cosa de dos. Mientras tanto, Raquel Bollo afirma que "la relación de Omar con Lola hace mucho tiempo que no está bien" y que "de hecho él no quería seguir con la relación pero ella no la quiere dar por rota". Cuenta también que fue la propia familia de Lola la que le recomendó no irse de casa "para no perder lo que a ella le pertenece y que luche por estar ahí y no lo facilite tanto. Por eso a Omar no le sienta mal la paternidad, si no el hecho de que lo haga público".

Omar Montes asume la paternidad

A pesar de que al cantante no le ha sentado nada bien que Rocío Martín haya concedido una entrevista al programa de '¡De viernes!' para contar todo lo que ha sucedido entre ellos, es consciente de lo que implica que la joven esté embarazada y asume la paternidad del bebé que espera la empresaria. Así lo han confirmado tanto Pipi Estrada como Makoke: "El entorno me dice que él apechuga con las consecuencias".