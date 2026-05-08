Lorena Romera 08 MAY 2026 - 12:16h.

El ganador de 'Supervivientes' rompe su silencio en redes tras el anuncio de la empresaria Rocío Martín

La empresaria Rocío Martín anuncia que está embarazada de Omar Montes

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Omar Montes ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, pero esta vez no por sus éxitos musicales, sino por una noticia que podría sacudir los cimientos de su vida privada. Tras el anuncio de la empresaria Rocío Martín, que asegura estar embarazada del ganador de 'Supervivientes', él ha reaparecido en sus redes sociales para anunciar una importante noticia.

Hace apenas unas horas, Rocío Martín hacía pública una inesperada noticia al afirmar que el padre de su futuro hijo es Omar Montes. Un anuncio que sorprendía a todos, pues el artista mantiene una relación con Lola Romero desde hace años. De hecho, fueron padres hace apenas siete meses, en octubre de 2025. El pequeño, que es el segundo hijo para el cantante y el primero para Lola, se ha convertido en el centro de sus vidas, tal y como ellos mismos muestran en redes.

De ahí que este anuncio por parte de Rocío Martín haya colocado en una posición comprometida al artista, que ha roto su silencio a través de Instagram... aunque no de la forma que se esperaba. El que fuera ganador de 'Supervivientes' ha optado por mantenerse ajeno a las informaciones, pero sí celebrar una feliz noticia para él: su nueva canción.

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"Estamos fuera", ha anunciado el de Pan Bendito con entusiasmo. Con estas palabras, Omar ha anunciado el lanzamiento de su nuevo single, 'Rumba demonia', una colaboración junto a Pikeras que ya está disponible en todas las plataformas. Con este movimiento, el cantante deja claro que su prioridad absoluta en este momento es su carrera profesional y que no está dispuesto a que las polémicas empañen la promoción.

Tanto es así, que el cantante ha compartido otros tantos stories invitando a sus seguidores a hacerse con las entradas de las siguientes paradas de su gira de conciertos: el próximo 22 de mayo en Torrelodones y el 26 de julio en Galicia.

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Con esta estrategia, Omar Montes demuestra que, al menos de cara a la galería, está totalmente centrado en su faceta como músico y que prefiere mantenerse ajeno a la polémica. Sin pronunciarse sobre su presunta futura paternidad con Rocío Martín, el ganador de 'Supervivientes' ha optado por promocionar el lanzamiento de su nueva canción e invitar a sus fans a sus próximos conciertos.