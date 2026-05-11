Celia Molina 11 MAY 2026 - 13:38h.

Los tres hijos de la fallecida Pilar Bardem han participado en un podcast sobre la inauguración de una asociación en su nombre

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En el marco de la inauguración de la Asociación Cultural Pilar Bardem, los tres hijos de la legendaria actriz, Carlos, Mónica y Javier Bardem, participaron en una tertulia en la que el actor, ganador de un Premio Oscar, dio unas impactantes declaraciones. En la última gala de los premios más importantes del cine americano, el protagonista de 'No es país para viejos' lució una pegatina con el lema 'No a la guerra', recuperado del año 2003, para denunciar el genocidio contra Gaza por parte de Israel.

En esta ocasión y, ahora que la comunidad internacional se ha sensibilizado con el asedio que los palestinos llevan sufriendo desde hace décadas, nadie lo vio como un "ataque a los judíos" o como una falta de respeto a los horrores a los que fueron sometidos durante el Holocausto, sino como una reivindicación legítima, por mucho que se estuviera señalando a los israelitas.

Sin embargo, las declaraciones de Bardem, actor que suele utilizar los eventos públicos para denunciar injusticias sociales, no siempre fueron tan bien recogidas por los medios estadounidenses, fieles a su alianza con Israel, tal y como él ha recordado en el podcast 'En Carne Viva'. Frente a los micrófonos, Bardem ha explicado cómo le ha afectado su defensa de los derechos humanos:

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"Llamarme antisemita era una forma de callarme"

"Llegaron a contratar páginas centrales del New York Times con mi cara y la cara de mi mujer, con el título de antisemitas. Recuerdo estar rodando una película en Sudáfrica, estar en el gimnasio y ver en la televisión en la CNN una foto mía bajo la que ponía "antisemita". En esa época, hace ya 12 años, ellos manejaban la narración. Decían que si estabas contra Israel es que eras antijudío. El dominio que tienen, mediáticamente hablando, es extraordinario, y ahí me di cuenta. Hasta el punto de que me hicieron dudar de si tenían razón", ha dicho sobre el poder de esos medios acordes a Israel.

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"Eso ha cambiado. Ahora sabemos que eso no es así, que es una manera de acallar, de llevar a la autocensura, creada por el miedo. a las represalias. Gracias a la información a la que tenemos acceso hoy en día, ha hecho que la gente joven diga no, no, esto está mal. Esto es un genocidio y no puede pasar en el siglo XXI", ha concluido el actor.

Junto a sus dos hermanos, ha participado en este podcast para recordar a su madre a través de su nueva asociación, cuyo objetivo es promover actividades culturales como clubes de lectura, conciertos, cineforum o teatro, pero también actos solidarios por causas sociales y humanitarias, como sello principal de los Bardem.