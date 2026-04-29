La foto de infancia con la que Mónica Cruz ha emocionado a Penélope por su 52 cumpleaños

Redacción Uppers 29 ABR 2026 - 12:40h.

Las dos hermanas Cruz han orbitando juntas desde Alcobendas hasta alfombras rojas, campañas de moda y sets de cine

La rutina que consiguió que Penélope Cruz abandonara la pereza: "Es como magia, pero hay que ganársela"

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Penélope Cruz cumple 52 años en su mejor momento. Tiene pendiente varios estrenos muy esperados, entre ellos 'The Invite' de Olivia Wilde, 'La bola negra' de los Javis o 'Day Drinker' junto a Johnny Depp, y mantiene su posición como referente internacional de estilo. Pero lo más preciado para ella quizás sea el cariño que le profesa el público y el amor de los suyos. Por eso una de las felicitaciones que a buen seguro le han emocionado más ha sido la de su hermana Mónica Cruz, que ha rescatado una preciosa instantánea de su infancia con motivo de su cumpleaños.

Acompañada por los acordes de la versión de 'Happy Birthday' de Lenny Kravitz, la menor de las hermanas quiso celebrar el cumpleaños de Penélope con un gesto sencillo pero cargado de afecto. Publicó en sus redes una fotografía donde ambas posan con el mismo diseño de vestido (Pé en azul y Mónica en rosa), junto a un breve pero tierno "Feliz cumpleaños Tata" y un corazón rojo, dejando claro una vez más la gran complicidad que las une.

Polos opuestos en equilibrio

'Tata' es el apodo con el que Mónica, de 49 años, se refiere a su hermana desde siempre, mucho antes de Hollywood y de los flashes de las cámaras, cuando ambas crecieron prácticamente pegadas la una a la otra. En aquel microcosmos familiar de Alcobendas, cada una ocupaba un rol muy definido. Mónica era la tranquila, la 'good girl', mientras que Penélope era pura energía y siempre estaba "actuando, cantando y haciendo el payaso". Dos polos opuestos que, en lugar de chocar, generaban equilibrio.

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Ambas empezaron en el ballet, disciplina que imprime rigor y competitividad. Pero mientras Penélope saltó al cine internacional, Mónica construyó una carrera más ligada a España, especialmente tras su paso por 'Un paso adelante'. Sin embargo, nunca hubo rivalidad entre ellas. Al contrario, se profesionalizaron juntas. Diseñaron colecciones para marcas como Mango o Loewe y compartieron proyectos durante décadas.

Hay una anécdota que ilustra su relación y sucedió en el rodaje de 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas'. Penélope estaba embarazada y necesitaba un doble para los planos largos de cuerpo entero y las escenas que requerían mayor esfuerzo físico o duelos de espadas. ¿Quién entraba en plano? Mónica, que era casi idéntica al ojo público.

Una relación muy transparente

La menor de las Cruz siempre ha insistido en que la transparencia absoluta entre ambas ("nos lo contamos todo") funciona como la columna vertebral de su vínculo. No hay jerarquía de fama que interfiera ahí. Ser 'la hermana de' puede devorar una carrera, pero Mónica siempre ha marcado su propio territorio, evitando el juego de caer en comparaciones. Y Penélope, lejos de eclipsarla, la ha integrado. Su relación sigue intacta, pero más sofisticada. Ya no son hermanas jóvenes compartiendo sueños, sino dos mujeres con carreras consolidadas, maternidades distintas y diferentes historias en la mochila. Lo que no cambia con el tiempo es la complicidad radical que mantienen y la admiración explícita que se profesan.