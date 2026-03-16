El actor español Javier Bardem y el director noruego Joachim Trier aprovecharon sus minutos frente al micrófono para denunciar el tenso contexto geopolítico internacional

El divertido momento en el que Leonardo DiCaprio vuelve a protagonizar un nuevo meme en los Premios Oscar 2026

Compartir







Los Premios Oscar 2026 fueron el escenario de discretas protestas y reivindicaciones contra la el conflicto en Irán. La más llamativa fue la del actor español, Javier Bardem que posó en la alfombra roja luciendo un pin en el que se leía 'No a la guerra'. En la 98.ª edición de la gala de cine de Hollywood también mostró su desacuerdo con la ofensiva bélica de EEUU e Israel, la actriz Charithra Chandran, de la serie 'Los Bridgerton'. Las imágenes en vídeo de la periodista de Informativos Telecinco, Rosa Conde.

El actor español, que es uno de los protagonistas del largometraje 'F1: La película', que competía por el Oscar a mejor película y además entregó uno de los reconocimientos de la gala, lució dos chapas en su solapa. Además del lema 'No la guerra', Bardem, también tenía una insignia con Handala, el niño descalzo de las caricaturas que se ha convertido en símbolo de la lucha del pueblo palestino.

"Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal. Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump", explicó Bardem en declaraciones durante su paso por la alfombra roja donde también explicó la otra chapa que lucía.

PUEDE INTERESARTE El divertido momento en el que Leonardo DiCaprio vuelve a protagonizar un nuevo meme en los Premios Oscar 2026

Desde el discurso de apertura hasta los agradecimientos de las categorías principales, figuras de la talla del español Javier Bardem o el director noruego Joachim Trier aprovecharon sus minutos frente al micrófono para denunciar el tenso contexto geopolítico internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No fue una gala reivindicativa generalizada, pero fueron los cómicos los que llevaron la voz contra los excesos del presidente de Estados Unidos. Con bromas sobre cuán enfadado iba a estar porque no le dieron un Oscar a Melania por el documental dedicado a su vida.

Otras personalidades de la industria cinematográfica lucieron insignias. Entre ellas la protagonista de la voz de Hid, Saja Kilani, o la actriz de la serie Los Bridgerton Charithra Chandran lucieron la chapa de la organización Artists4Ceasefire, un colectivo de actores, cineastas y otros artistas que abogan por un alto el fuego permanente en Gaza y una paz justa y duradera entre palestinos e israelíes desde finales de 2023, repartió un pin entre los asistentes a la gala celebrada en el Teatro Dolby.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"La humanidad y la justicia no son privilegios reservados para algunos; pertenecen a todas las personas, sin excepción", afirmó Fairey. "El arte tiene la capacidad de recordarnos que, antes que fronteras, todos somos ciudadanos de este planeta", señaló. Estas insignias de Artists4Ceasefire se han convertido en un elemento habitual en las ceremonias de premios durante los últimos dos años.

Otro de los momentos que caló hondo en la sensibilidad de la noche fue el protagonizado por David Borenstein, director del premiado documental ‘Mr. Nobody contra Putin’, quien transformó su ascenso al estrado en una sentida apelación a la Humanidad. "Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!," reclamó Borenstein en un discurso poderoso, al que le siguió un prolongado aplauso del público.

Mientras, Paul Thomas Anderson dijo, al recoger el premio a mejor guión adaptado, que estamos dejando "un mundo muy alocado", pero mostró su esperanza en que las generaciones futuras "traigan un poco de luz a este mundo".

Campaña contra el ICE en las calles de Los Ángeles

Además, organizaciones detrás de los pines con los lemas 'ICE Out' y 'Be Good' que algunas personalidades de Hollywood han lucido durante la temporada de premios llevaron su mensaje contra Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) a las calles la noche anterior a los Oscar, proyectando mensajes en el Museo de la Academia en Los Ángeles, el Hotel Loews Hollywood y otros edificios.

Según informa The New York Times, la campaña, no autorizada, exhibió declaraciones como "ICE está creando un ejército para deportar a nuestros vecinos", "ICE está construyendo un estado policial impulsado por IA" y "ICE FUERA de Los Ángeles". Algunos mensajes incluían fotos de Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados por agentes federales en Minneapolis en enero. Otros invitaban a los observadores a "Unirse a nosotros" y mostraban un código QR que enlazaba a un nuevo sitio web de la campaña.