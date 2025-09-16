David Cacho 16 SEP 2025 - 15:36h.

Israel responde al informe de la ONU que lo acusa de genocidio y culpa a Hamás de las miles de muertes en la Franja

Una comisión de la ONU concluye que Israel comete genocidio en la Franja: "Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza"

La violencia de los ataques de Israel sobre Gaza cuestionan su actuación, aunque más allá de la polémica política, una comisión independiente nombrada por la ONU ha determinado que sí, que el Gobierno de Netanyahu cumple cuatro de los cinco parámetros para considerarlo un genocidio.

Los tres expertos que firman este informe, una mujer y dos hombres se basan en la Convención sobre el Genocidio de 1948, que establece cinco criterios para hablar de genocidio.

En la ofensiva militar de Israel en Gaza se cumplen cuatro, según el documento: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, someterlos a condiciones de vida que causen su destrucción física; e impedir los nacimientos. El único criterio que falta a la actuación de Israel contra la población civil en la Franja es el del traslado forzoso de menores.

Israel niega estar cometiendo un genocidio y asegura que solo busca acabar con Hamás

El informe de la Comisión de la ONU señala directamente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y al exministro de Defensa Gallant como incitadores del genocidio.

Desde la cúpula de gobierno israelí, que considera a la ONU una organización hostil, incluso enemiga han negado que estén cometiendo un genocidio sobre la población gazati y justifican que su objetivo es acabar con Hamás.

Netanyahu mantiene que los ataques sobre escuelas y hospitales es culpa de la milicia palestina, porque su objetivo no es acabar con el pueblo palestino, sino con Hamás. Y que son las acciones de Hamás las responsables de la muerte de más de 60.000 personas en Gaza, según el gobierno de Israel.