Celia Molina 11 MAY 2026 - 10:27h.

El cantante ha anunciado en sus redes sociales que tendrá un segundo hijo junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez

Maluma, más sincero que nunca: "El año pasado tuve una crisis de ansiedad, tenía todo y me sentía mal, creía que me moría"

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A muy pocos días de presentar su nuevo y esperadísimo disco, 'Loco x volver', Maluma ha dado otra gran noticia en sus redes sociales. A través de una tierna foto en la que aparece, junto a su hija Paris, dándole un beso a la barriga de su pareja, la arquitecta Susana Gómez, el cantante ha comunicado que está esperando a su segundo hijo.

Los comentarios a tan emotiva imagen no se han hecho esperar y figuras de la industria colombiana como JBalvin le han dado su más sincera enhorabuena. Lola Lolita, influencer con la que Maluma suele colaborar para promocionar sus proyectos musicales, también ha mostrado su sorpresa por tan buena noticia, así como otras cantantes españolas como India Martínez o Pastora Soler. "Felicidades, familia", le han dicho las dos artistas.

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Él y su mujer - Maluma confirmó a inicios de 2026 que ya se había casado con ella - tuvieron a su primera hija, una niña llamada Paris, en marzo de 2024. Hace apenas dos meses, celebraron el segundo cumpleaños de la pequeña con una preciosa fiesta de la que dejaron constancia en las redes sociales. "2 años, princesa mía. Estos papás te aman y dan la vida por ti", escribió el cantante junto a un carrusel de fotografías.

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El 15 de mayo, Maluma lanzará su séptimo disco

Ahora, Maluma ha anunciado que ampliarán la familia, cuando apenas quedan unos días para que tenga lugar el lanzamiento de su nuevo disco. Después de tres años sin presentar un álbum - el cantante se ha centrado, en esta última etapa de su vida, en la crianza y educación de su hija - está previsto que 'Loco x volver' pueda escucharse a partir de próximo 15 de mayo de 2026, tal y como confirmó él mismo en la última gala MET.

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Éste será el séptimo disco de su exitosa carrera y llegará después de la publicación de 'Don Juan' en 2023. Incluye temas con artistas como Kany García (1+1), Arcángel y Ñengo Flow (Botero), y Ryan Castro (Pa' la seca) y también cuenta con una emotiva colaboración titulada 'Con el corazón', junto a Yeison Jiménez. Con el anuncio del nuevo embarazo de su mujer, Maluma tendrá que combinar entonces los trabajos de promoción del disco con el desarrollo de esta nueva gestación.

Según publicó la revista Vogue México para anunciar su regreso a la música, tras pasar los últimos años "concentrado en su familia y en su bienestar", 'Loco x volver' significa una vuelta su más pura esencia: a sus raíces, a su gente, y "al significado más honesto de su arte". En los primeros singles, ya publicados, el autor de 'Borró Cassette' se aprecia ya el estilo colombiano tradicional, prometiendo ser éste uno de los trabajos más personales de Juan Luis.