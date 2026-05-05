El impactante look de Bad Bunny en la Met Gala 2026, vestido de Zara: "He tardado 53 años en hacerlo"

Celia Molina 05 MAY 2026 - 10:23h.

El cantante apareció en la gala caracterizado de anciano, con el pelo y la barba blancas, arrugas, manchas en la piel y un bastón

Los looks más llamativos de la Met Gala 2026: de un irreconocible Bad Bunny al guiño de Georgina

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La pasada noche del lunes 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York celebró su famosa gala MET, donde las estrellas invitadas dan rienda suelta a la imaginación a la hora de elaborar sus looks. Este año, el riguroso código de vestimenta era 'Fashion is Art' (la moda es arte), un dress code muy abierto que ha permitido que los personajes que desfilaron por las míticas escaleras del museo hayan sorprendido al público con sus diseños.

Empezando por Beyoncé, que regresó a este evento diez años después como anfitriona, y su impresionante vestido hecho con diamantes, hasta la original elección de la modelo Hiedi Klum, que apareció completamente caracterizada como una estatua, la mayoría de los personajes impactaron con sus outfits.

El cantante Bad Bunny, un habitual de esta gala, causó verdadera sensación por el homenaje que le hizo a la vejez, presentándose frente a los fotógrafos con el pelo lleno de canas, barba blanca, arrugas y manchas solares, así como con un vestido negro con un lazo al cuello y un bastón. Su vestimenta se inspiró, precisamente, en la temática central que ofrece este año el Instituto del Traje, perteneciente al museo: los distintos tipos de cuerpos y, en particular, el cuerpo que envejece.

"Siempre intento hacer algo diferente"

"Quizás como reflejo de nuestro temor a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, la industria de la moda, centrada en la juventud, ha ignorado tradicionalmente el cuerpo envejecido", versa el catálogo del Instituto del Traje, al que Bad Bunny ha hecho honor. Además, el puertorriqueño ha vuelto a escoger un traje de Zara para la ocasión, igual que hizo en el intermedio de la Súper Bowl, donde lució un conjunto blanco de la firma española Inditex.

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En una entrevista posterior a la alfombra roja de la MET, dijo: "Siempre intento hacer algo diferente. El día de la MET es un día perfecto para explorar y ser creativo y expresarse a uno mismo de una forma diferente. He tardado 53 años en hacerlo pero espero que me haya quedado bien", bromeó, sobre el tiempo que le había llevado caracterizarse de anciano.

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Georgina, representante española en la MET

Este año, con la notable ausencia de Rosalía, Georgina Rodríguez fue la gran representante de España en la gala. Más acertada que el año pasado, la futura mujer de Cristiano Ronaldo se inspiró en su adorada Virgen de Fátima y en su propio compromiso de boda para diseñar un vestido nupcial velado, de color azul glacial, con un corsé y bordados, en los que se acuñaron varias frases religiosas en español.

"Este look está inspirado en mi devoción por la Virgen de Fátima. La suavidad de la figura y los tonos azules claros que definen su imagen se convirtieron en la base de la pieza, traduciendo la espiritualidad en alta costura", ha dicho la propia Georgina en su cuenta de Instagram, donde también ha mostrado el rosario valorado en siete millones de euros que acompañaba a su traje. Por supuesto, su impresionante anillo de compromiso también fue uno de los elementos más llamativos del look.