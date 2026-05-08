Bonnie Tyler, en coma inducido al empeorar su estado de salud tras una cirugía intestinal de urgencia

Celia Molina 08 MAY 2026 - 14:13h.

El 'Daily Mail' y la prensa portuguesa confirman que la cantante ha empeorado tras la cirugía intestinal a la que fue sometida

La cantante Bonnie Tyler, ingresada en el hospital tras ser operada de urgencia en Portugal

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El pasado miércoles 6 de mayo, la web oficial de Bonnie Tyler, la cantante británica conocida mundialmente por su canción 'Total Eclipse of The Heart', comunicó que, a sus 74 años, la artista tuvo que ser operada de urgencia en el hospital de Faro, en Portugal. Las primeras informaciones apuntaron a que Tyler habría sufrido una obstrucción intestinal que requirió la cirugía, si bien, en el comunicado oficial, no parecía haber signos de alarma:

"Lamentamos profundamente comunicar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde tiene su residencia, para someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia. La operación ha salido bien y ahora está recuperándose. Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación", decía el texto inicial.

Sin embargo, tanto la BBC de Reino Unido como el prestigioso 'Daily Mail' han publicado ahora que la cantante se encuentra en coma inducido tras haber "empeorado" durante las 48 horas posteriores a la intervención. Los medios locales informaron de que, si bien su estado era estable ayer, su condición empeoró en las últimas horas.

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Está en coma, en la UCI y conectada a un respirador

Unos datos que ha ratificado el diario portugués 'Correio da Manhã' al decir que la autora de 'Heartache' se encuentra sedada, conectada a un respirador y que ha sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Portugal en el que fue ingresada: "Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras pasar varios días en el Hospital de Faro a raíz de una intervención intestinal. Según la información de que disponemos, la cantante está inconsciente y conectada a un respirador en la unidad de cuidados intensivos", versa el medio.

También añade que "los médicos que la atienden habían admitido que no podían predecir cómo evolucionarían las cosas en las horas siguientes a la intervención", lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre sus fans. El motivo por el que fue operada en Portugal es que, desde los años 70, esta artista galesa vive a caballo entre su país natal y la residencia que compró en el Algarve, donde pasa largas temporadas al año.

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Como estrella de la música, Bonnie Tyler es conocida, sobre todo, por su éxito número uno 'Total Eclipse Of The Heart', de 1983, además de por otros cuatro temas que llevó al Top Ten, entre ellos 'It's A Heartache' y 'Holding Out For A Hero'. Bonnie compitió en el Festival de Eurovisión representando al Reino Unido en 2013, quedando en el puesto 19 con su canción 'Believe In Me' y, según contó ella misma en su cuenta de Instagram, su último trabajo ha sido poner la banda sonora a un documental titulado 'Homeless'.