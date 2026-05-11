Arranca la preventa para el nuevo concierto que Shakira ha anunciado en España: precios y cómo conseguirlas

Celia Molina 11 MAY 2026 - 06:00h.

Este lunes, a partir de las 10:00 de la mañana, comienza la preventa exclusiva para ver a Shakira el día 9 de octubre en Madrid

Shakira anuncia un nuevo concierto en Madrid: las 12 fechas de su residencia en la capital

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Después de añadir una nueva fecha a los 12 conciertos que Shakira dará en su residencia en Madrid - la nueva cita será el 9 de octubre de 2026 -, este lunes 11 de mayo, a las 10:00 horas de la mañana, arranca la primera preventa exclusiva de las entradas para este show añadido que la colombiana dará en España en el marco de su nueva y exitosa gira.

Ocho años después de su último concierto en nuestro país, Shakira regresa con 'Las Mujeres Ya No Lloran', el tour que, en 2025, rompió el récord Guinness como la más taquillera de todos los tiempos. Así, la venta de los nuevos tickets se organizará de esta manera:

Preventa de entradas en SMUSIC, el lunes 11 de mayo a las 10:00 horas

el lunes 11 de mayo a las 10:00 horas Preventa de entradas para los fans registrados en LiveNation, el martes 12 de mayo a las 10:00 horas

para los fans registrados en LiveNation, el martes 12 de mayo a las 10:00 horas Venta general de entradas, el 13 de mayo a las 10:00 horas

Shakira dará 12 conciertos en su residencia de Madrid

La residencia en Madrid, producida por Live Nation España, se celebrará, según la página, en el Estadio Shakira, un recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche. Este estadio ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

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La colombiana hizo historia en Copacabana

Con las 12 fechas que Shakira ha confirmado en España - 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026 - , la cantante se consolidará como una de las artistas latinas más demandadas en nuestro país. La noticia de la ampliación de la residencia ha llegado, además, después de hacerse público que, después de haber cantado el 'Waka-waka' durante el Mundial de 2010 que terminó con la victoria de España, la de Barranquilla volverá a poner la banda sonora del próximo mundial.

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Por ello, el pasado jueves, ella misma adelantó un avance de su tema 'Dai Dai', en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy, como sintonía oficial del Mundial de fútbol 2026 que se disputa el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá. De momento, solo hemos podido escuchar un fragmento, pues la canción se lanzará al completo el 14 de mayo.

Todo ello tras reunir a más de dos millones y medio de personas en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, firmando el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino y uno de los mayores eventos musicales jamás registrados. Un espectáculo que ya forma parte de la historia de la música y que confirma el alcance universal de la propuesta artística de Shakira.