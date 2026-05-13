Gonzalo Barquilla 13 MAY 2026 - 19:42h.

Ramón Pérez Amoedo, abogado de la familia de Déborah Fernández, explica la situación del entorno y los últimos pasos judiciales del caso

El crimen de Déborah Fernández en Vigo sigue sin culpable 24 años después

Compartir







El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ha vuelto a cerrar la puerta a la familia de Déborah Fernández-Cervera Neira. En un nuevo auto fechado este 12 de mayo, el magistrado ha rechazado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asuma el mando único de la investigación, ratificando así su decisión del pasado 10 de abril. El juez responde de esta forma al recurso de reforma presentado por la familia el 24 de abril.

Aunque el magistrado sigue abierto a la posibilidad de una colaboración puntual entre cuerpos (Policía Nacional y Guardia Civil), la familia insiste en que solo una "mirada limpia" y exclusiva de la Benemérita puede desatascar un caso que suma ya más de 24 años sin culpable. Tras este nuevo revés judicial, la defensa no se da por vencida. En declaraciones a la web de 'Informativos Telecinco', su abogado, Ramón Pérez Amoedo, adelanta que ha presentado una petición de aclaración al considerar que el auto no da respuesta a su reclamación real.

"El juez no ha dicho que no es competente. De hecho, ahora parece que sí lo es. Lo que pasa es que él sostiene que yo estoy solicitando la reapertura del caso y se escuda en la falta de nuevos indicios y el archivo provisional de la causa. Pero es que yo no he solicitado la reapertura del caso", precisa el letrado. "Todo es una especie de totum revolutum. Hemos presentado la petición de aclaración porque el juez no ha contestado bien al recurso de reforma previo. Yo lo que he pedido es que la UCO investigue el caso y que, si ellos consideran que hay pruebas, que sean ellos quienes pidan la reapertura", argumenta Amoedo, que insiste en que el magistrado ha mezclado conceptos.

Posible recurso de apelación y nueva reclamación a las instituciones competentes

El equipo legal espera ahora la respuesta a su petición de aclaración, aunque sospechan que tendrá poco recorrido. De recibir una negativa, Amoedo asegura que interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, el letrado detalla otros movimientos inminentes: "Vamos a presentar una nueva reclamación ante el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y la Comisaría de Vigo. Ya se presentaron en 2019, 2020 y 2021; en una ocasión contestaron, pero la respuesta de Interior fue inapropiada".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El letrado recuerda que existen precedentes en los que se ha solicitado el cambio de unidad policial instructora en investigaciones complejas, citando entre otros el caso de Marta del Castillo como referencia. Además, subraya que la defensa de S., el principal sospechoso, se opone radicalmente a que la UCO entre en el caso, cuando, de mantener su inocencia, debería ser el primer interesado en que se pueda aclarar todo.

Un "nuevo asalto" centrado en difundir partes de la investigación

La familia de Déborah Fernández sostiene que el archivo provisional de la causa acordado en 2024 permitió levantar el secreto de sumario y acceder con mayor libertad al contenido de las actuaciones. A partir de ahí, ha iniciado lo que denomina un "nuevo asalto", basado en la difusión pública de partes de la investigación. "La familia tiene ya tanto callo que nos estamos riendo por no llorar", confiesa Amoedo, subrayando la resiliencia de los allegados tras años de lucha.

La estrategia pasa por publicar extractos de la causa en redes sociales (@justiciaparadeborah en Instagram) para denunciar lo que consideran errores y contradicciones de la investigación: "Que se les caiga la cara de vergüenza a los responsables", explican. Entre el material difundido figuran declaraciones policiales y otros detalles que, a juicio de la familia, evidencian lagunas en las pesquisas iniciales. "Cada semana publicaremos cosas de la causa para que la gente vea lo que hay", destaca el letrado.

Amoedo asegura que se van a conocer datos de las personas que se encargaron de la investigación y cómo fue su trabajo: "De momento hemos sacado dos extractos de un agente. Son dos declaraciones que hizo en el juzgado". Para la familia, el foco ya no está solo en el culpable, sino en la gestión del proceso: "Queremos que se investigue por qué se investigó tan mal. Cuando se exponga todo, mucha gente va a tener que dar explicaciones. Creo que poco a poco vamos a tener más respuestas", concluye el letrado. Los familiares de Débora buscan ahora reactivar la presión pública y judicial sobre una causa marcada por los errores, las contradicciones y la falta de respuestas.

Cronología del caso Déborah Fernández-Cervera

El origen del caso (2002)

30 de abril de 2002 | Desaparición: Déborah Fernández-Cervera, de 22 años, desaparece tras salir a correr por la zona de Samil (Vigo). Fue vista por última vez cuando regresaba hacia su domicilio en Alcabre.

Déborah Fernández-Cervera, de 22 años, desaparece tras salir a correr por la zona de Samil (Vigo). Fue vista por última vez cuando regresaba hacia su domicilio en Alcabre. 10 de mayo de 2002 | Hallazgo del cuerpo: El cuerpo de la joven aparece en una cuneta en Oia, a unos 40 kilómetros de Vigo. La investigación incorpora desde el inicio distintos elementos biológicos hallados en la escena, que fueron objeto de análisis en la instrucción.

Archivo y reapertura (2019–2021)

7 de noviembre de 2019 | Reapertura de la causa: Tras años de archivo, nuevas diligencias impulsadas a partir de un testimonio motivan la reapertura del procedimiento por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui. Se ordenan nuevas actuaciones, entre ellas el análisis de material informático intervenido.

Tras años de archivo, nuevas diligencias impulsadas a partir de un testimonio motivan la reapertura del procedimiento por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui. Se ordenan nuevas actuaciones, entre ellas el análisis de material informático intervenido. 18 de mayo de 2021 | Exhumación: Se procede a la exhumación de los restos de Déborah en el cementerio de Pereiró para la realización de nuevas pruebas forenses, incluyendo estudios complementarios.

Se procede a la exhumación de los restos de Déborah en el cementerio de Pereiró para la realización de nuevas pruebas forenses, incluyendo estudios complementarios. 27 de mayo de 2021 | Reinhumación: Tras la práctica de las diligencias periciales, los restos son devueltos al cementerio de Pereiró.

Tras la práctica de las diligencias periciales, los restos son devueltos al cementerio de Pereiró. 19 de junio de 2021 | Nuevos análisis forenses: Los estudios sobre material biológico recuperado en la autopsia detectan restos de fibras y ADN bajo las uñas, sin que los resultados permitan una atribución concluyente.

Investigación del entorno (2022)

11 de febrero de 2022 | Declaración como investigado: El exnovio de Déborah declara en calidad de investigado en el marco de la instrucción, en una fase avanzada del procedimiento.

El exnovio de Déborah declara en calidad de investigado en el marco de la instrucción, en una fase avanzada del procedimiento. 10 de marzo de 2022 | ADN masculino: El Instituto Nacional de Toxicología detecta ADN de un varón en una uña del cadáver de Déborah. La familia solicita que se amplíe el análisis para obtener el perfil genético completo.

El Instituto Nacional de Toxicología detecta ADN de un varón en una uña del cadáver de Déborah. La familia solicita que se amplíe el análisis para obtener el perfil genético completo. 28 de marzo del 2022 | Los resultados genéticos : Las pruebas posteriores apuntan a un vecino de la joven sin relación con el caso y no se consideran concluyentes. La jueza descarta esa vía y, a punto de prescribir, mantiene como única línea de investigación la del exnovio.

: Las pruebas posteriores apuntan a un vecino de la joven sin relación con el caso y no se consideran concluyentes. La jueza descarta esa vía y, a punto de prescribir, mantiene como única línea de investigación la del exnovio. 12 de septiembre de 2022 | Hallazgo de efectos del caso: Durante unas obras en dependencias policiales en Madrid aparecen objetos vinculados a la investigación que no habían sido incorporados formalmente al procedimiento.

Evolución procesal (2023–2024)

30 de junio de 2023 | Nueva prueba de ADN: El investigado se somete a una nueva toma de muestras biológicas para su contraste con los perfiles existentes.

El investigado se somete a una nueva toma de muestras biológicas para su contraste con los perfiles existentes. 14 de agosto de 2023 | Solicitud de archivo: La familia solicita el archivo provisional de la causa dentro de su estrategia procesal, en el contexto del acceso a las actuaciones.

La familia solicita el archivo provisional de la causa dentro de su estrategia procesal, en el contexto del acceso a las actuaciones. Junio de 2024 | Archivo provisional: El juzgado acuerda el archivo provisional de la causa al no apreciarse indicios suficientes para mantener la instrucción abierta.

Nuevas actuaciones (2026)