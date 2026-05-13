Esperanza Calvo 13 MAY 2026 - 21:33h.

La rivalidad entre las dos superpotencias es máxima en un momento crucial

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Han pasado nueve años desde la última visita de Donald Trump a Pekín y el mundo es otro: entre medias, una pandemia paralizó el planeta, una guerra, la de Ucrania, que ha desbaratado el orden internacional y una revolución tecnológica, con la Inteligencia Artificial, que ha reducido la distancia entre estos dos grandes rivales,

Xi Jinping ha consolidado un poder absoluto que China no veía desde Mao, eliminando incluso el límite de mandatos. Y Donald Trump, tras su inesperado regreso a la Casa Blanca, ha embarcado a su país en la guerra de Irán de la que no sabe cómo salir. China, principal comprador del petróleo iraní, tendrá mucho que decir sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz. Será la primera clave de la reunión.

La segunda: el pulso económico - la guerra arancelaria- que ambos gigantes pausaron en su último encuentro el pasado mes de octubre en Corea del Sur. Trump necesita reducir la dependencia estadounidense de las tierras raras controladas por Pekín, mientras China exige acceso a los semiconductores avanzados, críticos para competir en la carrera de la inteligencia artificial.

Y la tercera clave, el gran escollo: Taiwán, el invitado que no está en la mesa pero que forma parte del menú. Produce el 90% de esos chips más avanzados, una línea roja para Xi Jinping que ha prometido a los chinos la reunificación antes de 2049. Trump anunció una histórica venta de armas a la isla por 11.000 millones de dólares el pasado mes de diciembre, el mayor acuerdo jamás cerrado y el más sofisticado tecnológicamente: Pero su ejecución sigue en el aire.