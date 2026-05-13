De 65 años, está ingresada en una UCI del hospital Bichat de París, donde permanece conectada a un pulmón artificial

La mujer aislada en un hospital de Alicante vuelve a dar negativo por tercera vez

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La pasajera francesa contagiada de hantavirus e ingresada en un hospital de París después de que su situación empezase a empeorar en el vuelo de repatriación al aeropuerto de Le Bourget, en la capital francesa, se encuentra en estado “muy crítico”, tal como ha confirmado el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Con una progresión muy rápida de la enfermedad tras dar positivo por el brote desatado en el crucero ‘MV Hondius’, su situación es de máxima preocupación: presenta un grave cuadro cardiopulmonar y está conectada a un pulmón artificial.

La francesa con hantavirus, de 65 años y con problemas asmáticos

Según Xavier Lescure, epidemiólogo del hospital Bichat de París, donde se encuentra ingresada, la paciente, –una mujer de 65 años con problemas asmáticos, según la televisión pública francesa–, tiene “la forma más grave de insuficiencia cardiopulmonar” y requiere “respiración asistida”.

Pese a ello, y con máxima atención sobre su evolución, el doctor mantiene la esperanza en que “el pulmón atacado por el virus y las paredes vasculares lesionadas puedan recuperarse”, pero su situación, en reanimación en una UCI, es muy grave.

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La sexagenaria fue repatriada el domingo junto a cuatro pasajeros del crucero que dieron negativo y, en un primer momento, según recoge The Guardian, su caso llegó a ser descartado por el personal médico a bordo del MV Hondius por considerar que sus síntomas probablemente derivaban de un cuadro de ansiedad, tras expresar que tuvo un episodio de tos días antes y que había desaparecido, sintiendo solo ansiedad o nerviosismo, lo que hizo que no fuese catalogada inicialmente como sospechosa. Sin embargo, todo empeoró rápidamente con su vuelo de repatriación.

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Al llegar a París, la afectada tuvo que ingresar inmediatamente en el hospital, donde dio positivo en el test de hantavirus.

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