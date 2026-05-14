Claudia Barraso 14 MAY 2026 - 20:22h.

John Cena sufrió una enfermedad muy poco diagnosticada, pero que afecta a millones de personas en Estados Unidos

El actor Santi Rodríguez descubrió su enfermedad por casualidad: "Nunca había oído esa palabreja"

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La burla que utilizaba el luchador de la WWE, John Cena se ha vuelto en su contra tras retirarse de su carrera. Solía decir a sus rivales ‘No me puedes ver’, pero el que parece tener problemas de vista ahora es él.

El propio luchador ha contado al medio ‘People’ qué tipo de síntomas tenía y lo que le terminaron diciendo los médicos: “Tenía mucho enrojecimiento y picor, de vez en cuando me despertaba con costras en los ojos. Además, ya con 50 años tengo más problemas de visión y necesitaba llevar gafas con cierta graduación”.

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Aunque había estado posponiendo su cita con el médico por el orzuelo que le estaba dando tantos problemas, los síntomas comenzaron a empeorar e incluso comenzó a ver “luces brillantes” cada vez que pasaba más tiempo de lo normal o frente a una cámara.

No ha querido confesar al medio con muchos detalles su visita al médico en esa visita, pero tras ella ha animado al resto de personas a no posponer sus revisiones: “Recomiendo que hagan lo mismo, un chequeo ocular regular es tan importante como cuidar los dientes o cualquier otra cosa. El examen que me hicieron fue muy fácil y el diagnóstico también fue muy sencillo”.

Es muy poco diagnosticada, pero afecta a millones de personas

John Cena fue diagnosticado de un “blefaritis por Demodex, algo que no sabía ni que existía”. Es una enfermedad de párpados que causa una infestación de ácaros, parásitos microscópicos que viven en los folículos pilosos y que comúnmente están presentes en el cuerpo humano. Provoca picor en los ojos, una hinchazón de párpados y escamas costrosas a lo largo de las pestañas.

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El médico le recetó unas gotas para el ojo que hicieron que inmediatamente su problema desapareciese: “Ahora todavía necesito mis gafas, pero no tengo ese enrojecimiento, ese picor y desde luego que ya no me despierto con costras. John Cena se sorprendió al saber que es una enfermedad muy común pero poco diagnosticada y que afecta a un total de 25 millones de personas en Estados Unidos.