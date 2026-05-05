Claudia Barraso 05 MAY 2026 - 18:38h.

El informe forense ha revelado la causa de la muerte del actor Nicholas Brendon, conocido por 'Buffy la Cazavampiros'

Se revela la causa de la muerte de Patrick Muldoon, actor de 'Melrose Place' y 'Salvados por la Campana', a los 57 años

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La oficina del forense del condado de Putnam ha revelado la causa de muerte de Nicholas Brendon. El actor de la serie ‘Buffy la Cazavampiros’ falleció tras luchar contra la enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, la cual va dañando poco a poco las arterias, endureciéndola y estrechándolas hasta provocar infartos o ictus.

El informe forense explica que el estadounidense sufrió una neumonía aguda y un infarto de miocardio y que tenía una obstrucción del 90% de la arteria coronaria derecha. El forense Todd Zeiner confirma que no encontraron signos evidentes de violencia en el cuerpo, por lo que pudo descartar que se tratase de una muerte intencionada, según informa 'People'.

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Una amiga de toda la vida del actor, Theresa Fortier fue llamó a los servicios de emergencia ya que estaba en el domicilio: “Dijo que tenía una tos persistente y que se estaba automedicando con pastillas y jarabes de venta libre. Se quejaba del dolor de pecho y ella le sugirió ir de inmediato al hospital, pero se negó”. Además, le habían operado recientemente y seguía fumando, lo que agravó su condición considerablemente.

No estaba siendo tratado de su enfermedad

Su amiga confirmó a los agentes que también había sufrido un infarto hace unos años, pero que desde entonces se negó a recibir un tratamiento adicional. Como las autoridades no encontraron pruebas de que se tratase de una escena de crimen, llevaron su cadáver directamente al forense para que le practicase una autopsia, que pudo revelar que tenía “un corazón agrandado, una estenosis severa de la arteria coronaria, además de una neumonía aguda e inflamación del intestino delgado”.

Todas estas evidencias encontradas por el forense tras realizarle la autopsia indicaban que había sufrido un shock cardiogénico, producido por su enfermedad y la falta de tratamiento de esta. Además, hay un vídeo del actor grabado vídeos antes en la terraza de su casa donde aparece con la voz muy ronca y con una tos muy notoria, lo que indicaba que su estado de salud no era favorable.