Paul McCartney revela por qué nunca acepta hacerse fotos con sus seguidores: "Es tan simple como eso”

Redacción Uppers 14 MAY 2026 - 18:18h.

El exBeatle ha reconocido que le cuesta relacionarse con los móviles, las redes sociales y que no entiende qué hay detrás de la fama de los 'influencers'

Cuando Paul McCartney volvió a la cumbre por sorpresa después de la separación de los Beatles

Compartir







El exBeatle Paul McCartney ha revelado uno de sus secretos mejor guardados y que más asombra y molesta los miles de seguidores que el músico británico tiene en todo el mundo. Ha sido en una conversación con Richard Osman y Marina Hyde en el pódcast ‘The Rest is Entertainment’ recogida por el medio británico ‘Independent’. En esa charla relajada, McCartney ha explicado lo que piensa de las redes sociales, los ‘influencers’ y, sobre todo, ha contado por qué no se hace fotos con sus fans en la calle.

A sus 83 años, el exBeatle no parece llevarse muy bien con la tecnología moderna, especialmente con los móviles inteligentes y la adicción que muchos tienen con este dispositivo. En la conversación con Richard y Marina ha explicado por qué rechaza sistemáticamente hacerse fotos con los fans, incluso cuando la petición llega de celebridades como Oprah Winfrey.

"Lo siento, no me hago fotos"

Paul McCartney ha explicado por qué rechaza los ‘selfis’ con los seguidores: “Si conozco a alguien, está sacando su teléfono y le digo: Lo siento, no me hago fotos. Y eso es algo radical hoy en día”, afirmó. Incluso relató que Oprah Winfrey se sorprendió cuando le dijo que tampoco posaba con ella: “Me preguntó: ¿No te haces fotos? Le dije: No. Ella me preguntó: ¿Por qué? Le dije: No quiero. Es tan simple como eso”.

McCartney explicó que su rechazo tiene un motivo muy concreto: no quiere sentirse como el mono de un fotógrafo callejero en Saint‑Tropez. “Hay un hombre en la playa que tiene un mono, y pagas para que te saquen una foto con el mono. De verdad que no quiero sentirme como ese mono”, dijo. Para él, posar para un selfie lo convierte en alguien que no reconoce: “Cuando me saco una foto con alguien, sí que me siento como él. Ya no soy yo, de repente soy otra persona”. También subrayó que mantener los pies en la tierra es esencial para él: “En el momento en que empiezo a creer que soy superior a mí mismo, dejo de quererme”.

PUEDE INTERESARTE La playlist que ha hecho Paul McCartney para conectar con su nieto Arthur: coge ideas para hacer la tuya

Durante la entrevista, McCartney también habló de la cultura de los 'influencers', un fenómeno que observa con distancia. Admitió que “simplemente no la entiende” y que no pertenece a esa generación

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También le llama la atención que haya personas “que no parecen especialmente talentosas y que son increíblemente famosas”, aunque reconoce que comentarlo “te hace parecer muy anticuado”, algo que asume con naturalidad.