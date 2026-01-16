El inminente documental 'Man on the Run' explora cómo Macca superó la ruptura de los Fab Four formando una nueva banda

En 1970, cuando el mundo trataba de digerir la implosión de los Beatles, Paul McCartney tuvo que descubrir cómo pasar de estar en la banda más famosa del planeta a reconstruir su carrera desde cero, con todo por demostrar. El nuevo documental 'Man on the Run', dirigido por Morgan Neville, explora ese complejo periodo de tránsito del autor de 'Let It Be' en el que sus dudas, vulnerabilidades y decisiones arriesgadas terminaron desembocando en uno de los grandes regresos de la historia del rock.

Para quien había sido, junto a John Lennon, el motor creativo del grupo más influyente del siglo XX, la disolución de esa sociedad supuso la pérdida de una identidad que había construido durante casi una década bajo una presión y una exposición sin precedentes. Y esa desorientación vital marcó profundamente sus primeros pasos en solitario.

El anuncio de la ruptura oficial de los Beatles coincidió con el lanzamiento de 'McCartney', un álbum grabado casi en soledad, en su casa, con un enfoque doméstico y rudimentario que se alejaba deliberadamente de la grandilocuencia beatle. Tanto el público como la crítica recibieron el disco con frialdad, interpretándolo como un trabajo menor, sobre todo en comparación con los muy superiores álbumes que entregarían poco después Lennon, 'Plastic Ono Band', y George Harrison, 'All Things Must Past'.

Sin embargo, para Paul grabar aquel disco le permitió salir de una depresión severa, apoyado fundamentalmente por su esposa Linda, su fiel sostén emocional y compañera artística. Junto a ella ideó su segundo álbum, 'Ram' (1971), que, aunque hoy está considerado una de sus obras más creativas y personales, en su momento fue duramente criticado por su tono excéntrico y ajeno a cualquier moda del momento.

Consciente de que necesitaba reinventarse, fue entonces cuando se propuso demostrar que podía liderar una nueva banda. Para ello fundó Wings junto a Linda, Denny Laine y otros músicos que irían rotando en sus primeros años. La idea no era crear un “supergrupo”, sino comenzar desde abajo, tocando en universidades y espacios pequeños, casi como un debutante.

Alas de libertad

Era una decisión poco habitual para una estrella de su calibre, pero reflejaba fielmente su deseo de reconstruir la confianza en sí mismo y en su música. “Se trataba de intentar hacer algo diferente (...) Cuando empezamos Wings, se trataba de libertad”, asegura McCartney en el trailer del documental.

Pese a todo, los comienzos de Wings fueron difíciles. 'Wild Life' (1971) y 'Red Rose Speedway' (1973) recibieron críticas tibias y reforzaron la percepción de que Macca se había acomodado en una música ligera, alejada del riesgo y la innovación de sus años beatle, pero también de la beligerancia de un Lennon más politizado o la sofisticación de un Harrison más espiritual.

De Nigeria a los grandes estadios

Inasequible al desaliento, McCartney se propuso entonces hacer "el mejor disco que nunca hayas escuchado". Y así llegó 'Band on the Run' (1973). Grabado en Lagos, Nigeria, tras la deserción de varios miembros de la banda, el álbum fue, en la práctica, un proyecto liderado casi en exclusiva por Paul y Linda. Esa precariedad obligó a McCartney a concentrarse en lo esencial: las canciones. Las diez que entraron en el disco conformaban una obra cohesionada, ambiciosa y sorprendentemente moderna, que combinaba rock, pop y pasajes casi cinematográficos.

'Band on the Run' no solo fue un éxito comercial arrollador, sino que reconcilió a su autor con la crítica. Por primera vez desde la separación de los Beatles, McCartney volvía a ser reconocido como un compositor de primer nivel, capaz de liderar una banda relevante sin apoyarse en la nostalgia. A partir de ahí, Wings encadenó casi una década de éxitos, con giras multitudinarias y cinco álbumes que alcanzaron el número 1 del Billboard 200 antes de disolverse en 1981.

'Man on the Run' documenta este azaroso camino de regreso al triunfo artístico y comercial presentando imágenes nunca antes vistas, así como nuevas entrevistas a McCartney y material de archivo de Ringo Starr, Lennon, George Harrison y Linda, entre otros. La película viene precedida por el libro 'Wings: The Story of a Band on the Run', publicado el pasado mes de noviembre, así como la colección homónima 'Wings' lanzada en vinilo de edición limitada y en plataformas de streaming.