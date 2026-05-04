Redacción Uppers 04 MAY 2026 - 11:25h.

"Es una mezcla de viejos clásicos del rock and roll y algunos temas más recientes", ha revelado el exbeatle sobre la lista de reproducción que comparte con su nieto

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Sir Paul McCartney puede presumir de tener ocho nietos, aunque es con el mayor, Arthur, de 27 años, con quien mantiene una relación más estrecha. Hijo de la fotógrafa Mary McCartney y el productor de televisión Alistair Donald, Arthur mantiene una relación de complicidad y apoyo mutuo con su legendario abuelo. Los dos suelen han aparecido juntos en eventos públicos y salidas casuales, pero en el vínculo especial que comparten tiene una especial importancia la música. De hecho, ambos comparten crean y comparten listas de reproducción, según ha revelado el exbeatle.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en su propia web con motivo de la promoción de su nuevo álbum, 'The Boys of Dungeon Lane', que se publicará a finales de este mes, a Macca le preguntaron si alguna ve hacía listas de reproducción, a lo que el músico respondió afirmativamente. "A veces sí. Si organizamos una fiesta y quiero una lista para bailar, la hago. También la he hecho con mi nieto, Arthur, y ha sido muy agradable".

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“La armamos a base de improvisación; una mezcla de viejos clásicos del rock and roll y algunos temas más recientes. Quedó bastante bien”, añadió. Al preguntarle si su nieto y él tienen gustos similares o si se trata de una forma de mostrarse música nueva mutuamente, McCartney dijo que era "un poco de ambas cosas", antes de explicar: "Le muestro cosas que creo que le gustarán, y luego él lo añade a lo que ya tenemos. Es una lista de reproducción colaborativa. Un amigo suyo, que es pintor, incluso diseñó una pequeña portada".

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De los Kinks a Tame Impala

¿Y qué incluye esa playlist mano a mano entre abuelo y nieto? "Como éramos muy amigos de Jimmy Buffett , ‘Margaritaville’ da comienzo a todo, seguido de ‘All of the Lights’, de Kanye West, y luego pasamos a Daft Punk y Tame Impala, que le gustan a Arthur", revela Paul. La lista también incluye el clásico de los Kinks, ‘Waterloo Sunset ‘, así como ‘Sunny Grodge Street’ de Donovan y la versión de Dominic Fike del tema de 2020 del propio McCartney ‘The Kiss of Venus’.

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A diferencia de su abuelo, Arthur optó por un camino alejado de los escenarios, graduándose en Historia por la Universidad de Yale en 2021 y consolidando una carrera profesional en el sector financiero y de capital de riesgo, al trabajar para firmas como Collaborative Fund y Goldman Sachs. A pesar de su perfil discreto, el joven suele captar la atención de los medios debido a su sorprendente parecido físico con Paul en su juventud y, especialmente por su mediático noviazgo (ya finiquitado) con Phoebe Gates, hija de Bill Gates.

Cómo hacer tu propia playlist abuelo-nieto

Si el ejemplo de McCartney te ha animado a hacer tu propia playlist con tu nieto o nieta, ten en cuenta que la clave es el equilibrio entre el respeto al legado y la apertura a lo nuevo. Aquí tienes unos consejos para armar esa selección musical: