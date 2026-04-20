Paul McCartney y Ringo Starr, juntos de nuevo: la accidentada historia del dueto que resucita a los Beatles

Redacción Uppers 20 ABR 2026 - 13:01h.

'Home To Us' es uno de los temas que se incluirán en el nuevo álbum de McCartney, 'The Boys of Dungeon Lane'

Paul McCartney vuelve a la infancia en su nueva canción y anuncia su primer disco en seis años

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Los dos Beatles vivos cantarán juntos en uno de los temas del nuevo álbum de Paul McCartney, 'The Boys of Dungeon Lane'. Y no se trata de otra de las muchas colaboraciones que ha firmado con Ringo Starr en el pasado, aportando coros o tocando algún instrumento tanto en temas del uno como del otro, sino que hablamos del primer dueto formal entre ambos desde la separación de los fab four. El tema en cuestión es 'Home To Us', un corte en el que se recupera el espíritu clásico de la mítica banda: intercambio de voces, melodías nostálgicas y la batería característica de Starr.

Paz, amor y malentendidos

La colaboración, sin embargo, distó mucho de ser sencilla o directa. McCartney ha contado la enrevesada historia detrás del dueto durante una sesión de escucha privada junto al productor Andrew Watt. Según apuntan Billboard y Variety, todo comenzó de forma informal. "Vi a Ringo y le dije que había trabajado con este tipo, Andrew (...) Entonces Ringo fue a su estudio y tocó un poco la batería". Starr, al parecer, creía que había aportado lo suficiente para que Watt continuara con la creación de la canción, pero McCartney quería más.

"Creo que Ringo pensaba que solo tenía que tocar un poco la batería y que Andrew haría algo maravilloso con ello", asegura Macca entre risas. Pero su curiosidad le llevó a pedirle a Watt que recuperara esa grabación inicial, y quedó bastante sorprendido con el resultado. "Pensé: ‘¡Guau, esto es realmente bueno!… Deberíamos hacer la canción que Ringo deseaba, enviársela y cerrar el círculo". Con esa idea, compuso una maqueta con letras sobre la juventud que ambos compartieron en Liverpool y se la envió a Starr para que pusiera la voz.

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Pero Ringo malinterpretó la petición y solo grabó el estribillo, lo que hizo pensar a McCartney que a su compañero no le gustaba nada la canción. Tras una conversación muy necesaria para aclarar las cosas, Starr volvió al estudio para añadir más partes de batería y, ahora sí, terminar de grabar todas sus partes vocales. ambién se añadieron voces de Chrissie Hynde de The Pretenders y Sharleen Spiteri de Texas a la canción.

Un dueto sin precedentes

"Fue genial, porque nunca habíamos hecho algo así. Ringo nunca había grabado un dúo con uno de los Beatles, ¿sabes? Así que, ahí lo tienes. Lo conseguimos", concluía el autor de 'Let It Be'. 'The Boys of Dungeon Lane', que llegará el 29 de mayo, ha sido descrito como el trabajo “más introspectivo” de McCartney hasta la fecha. En él, el artista aborda con franqueza recuerdos de su niñez en el Liverpool de posguerra, la influencia de sus padres y sus primeras experiencias junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de la explosión de la Beatlemanía.

En paralelo, Ringo Starr también prepara el inminente lanzamiento de su álbum solista 'Long Long Road', previsto para el 24 de abril y que contará con colaboraciones de St. Vincent, Sheryl Crow y Billy Strings, bajo la producción de T-Bone Burnett.