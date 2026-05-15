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Almudena Mateos, la que ha sido la última guardesa de Cantora durante año y medio (aunque, la mayoría de los meses, sin cobrar), ha destapado en '¡De viernes!' un desagradable episodio que ha vivido en la finca después de Kiko Rivera y su novia, Lola García, irrumpieran en la casa por la fuerza. Después de mostrar la secuencia completa de este altercado, el programa arroja más luz mostrando unas reveladoras imágenes del DJ con su tío Agustín Pantoja.

Las imágenes del reencuentro entre Kiko Rivera y Agustín Pantoja

24 horas después del asalto a Cantora, Kiko Rivera y Lola García viajan hasta Gran Canaria. Llama la atención que la pareja lleva consigo una maleta que sacaron de Cantora el día anterior. Poco después de aterrizar en la isla, Agustín Pantoja les recoge. Tío y sobrino se reencuentran tras seis años de distanciamiento y se abrazan en el interior del coche. Las cámaras captan el asombroso aspecto que muestra el hermano de Isabel Pantoja con una abundante barba.

Kiko Rivera, Lola García, Isabel Pantoja y su hermano Agustín pasan cuatro días en el interior de la nueva casa de la tonadillera en Gran Canaria (desde el 18 de abril hasta el 22). No salen en ningún momento. Ese día 22 de abril, Agustín Pantoja lleva Kiko y Lola de vuelta al aeropuerto. El hijo de la artista lleva consigo la misma maleta y en el plató de '¡De viernes!' se especula sobre el contenido de esta misteriosa maleta que salió de Cantora. Durante la despedida, somos testigos de un sentido abrazo entre tío y sobrino al despedirse.

El asalto de Kiko Rivera y Lola García a Cantora

La guardesa ha relatado en el plató de '¡De viernes!' cómo fue el momento en el que, asustada, se percató de que la cancela de entrada a Cantora había sido forzada. Cuando se encontró a Kiko Rivera en el interior de la finca, respiró aliviada en un primer momento (pensaba que habían entrado ladrones), pero pronto la situación se volvió de lo más desagradable. Almudena Mateos carga duramente contra Lola García por la actitud que mantuvo durante este altercado y confiesa que llegó asustarse por cómo la trataron tanto a ella como a su hija: "Llegué a tener a Kiko a solo centímetros de mí".