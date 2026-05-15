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'¡De viernes!' entrevista a Almudena Mateos, guardesa de Cantora, que destapa un episodio muy reciente y muy desagradable que ha tenido lugar en la finca y en el que Kiko Rivera y su actual pareja, Lola García, son los protagonistas. Almudena trae consigo unas impactantes imágenes en exclusiva que muestran el forzamiento de la cancela de Cantora y su sorpresa al descubrir de quién acaba de asaltar la finca de Isabel Pantoja.

Hace tan solo una semana, Isa Pantoja reveló en el plató de '¡De viernes!' que su madre la había escrito, poniendo fin a sí a años de distanciamiento entre madre e hija. Desde entonces, solo hemos sabido que la tonadillera y su hijo van a coincidir en un festival y ahora, la última guardesa de Cantora, destapa un delicado episodio que tuvo lugar el pasado 17 de abril. Cuenta que vio un balcón está semi abierto y va a comprar unos candados. Al regresar, empieza la pesadilla.

El asalto de Kiko Rivera y Lola García en Cantora

Cuando Almudena Mateos regresa de comprar esos candados, se encuentra con que la puerta principal ha sido forzada y rota. Se baja del coche junto a su hija y se encuentra a Kiko Rivera junto con su novia: "Fue un trato muy desagradable. Ella me graba a mí, graba a mi hija y está todo el tiempo intentando buscar una discusión. Es una provocadora. Se envalentona conmigo. Se ponen agresivos conmigo cuando les digo que han entrado a la fuerza".

"Kiko llama a su madre, pero su madre no le coge el teléfono. Lo coge Agustín y me dicen que yo no soy nadie para llamar a la Guardia Civil", sigue detallando Almudena para después detallar que le echan en cara que le recriminara a Kiko el hecho de que haya entrado así, a la fuerza, en la finca y la situación desagradable que vive: "Veo a cinco personas metiéndole las manos en la cara a mi hija, a voces. Me vi a todo el mundo encima mía y llega un momento en el que Kiko está a dos centímetros mío".

La precaria situación de Almudena Mateos en Cantora

Almudena ha estado un año y medio trabajando en Cantora (contratada como administrativa, aunque realmente actuaba como guardesa de la finca), de los cuales ha estado sin cobrar 9 meses. Además, la situación en la que se encontraba era un tanto precaria, pues la finca se encontraba con continuos cortes de luz y de agua. Su situación era muy delicada y, para colmo, no podía abandonar la finca ni su puesto de trabajo. Su labor consistía en recibir a las visitas: "En ningún momento se han preocupado por mí". Cabe destacar que vivía junto a su hija, menor de edad.