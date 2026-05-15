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Almudena Mateos, la guardesa de Cantora, ha destapado un duro episodio en Cantora: el asalto de Kiko Rivera y su pareja Lola García a la finca. Con imágenes que saca a la luz en exclusiva en '¡De viernes!', Mateos no duda en lanzar graves acusaciones contra la pareja del DJ.

Lola Garcia, tajante con las declaraciones de Almudena Mateos

Cree que llegó a Cantora con mucha prepotencia y cuenta que se encaró con su hija de un momento a otro. Sus declaraciones han hecho que Lola García se pronuncie en pleno directo. A través de un 'storie' publicado en sus redes sociales, la novia del hijo de Isabel Pantoja lanza dardos contra Mateos.

"Mientras algunos inventan historias, nosotos construimos una vida basada en trabajo, disciplina y respeto. No pienso entrar en guerras públicas ni alimentar mentiras. Mi tranquilidad y mi verdad hablan por sí solas", lanza como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Almudena Mateos le responde de forma tajante en el programa de Telecinco. "Esta perosa no me interesa en absoluto, que tenga en cuenta que le ha faltado el respeto a mí y a mi hija queriendo dar órdenes, cuando lleva dos días y medio con su pareja", dice.

"La que busca la fama es ella, esto para mí es temporal. Se me va a conocer ahora, por un tiempo, pero luego la gente se va a olvidar de mí", concluye.