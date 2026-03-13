Claudia Barraso 13 MAR 2026 - 20:46h.

Robert Moreno habla con Mario Suárez sobre la polémica con Luis Enrique en la Selección: "Se me intentó presentar como un ogro"

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Robert Moreno ha vuelto a hablar sobre su polémica con Luis Enrique en una entrevista con el exjugador Mario Suárez. Fue ayudante del entrenador asturiano en el Barcelona, la Roma y el Celta y fue su segundo entrenador durante su etapa en la Selección hasta que tuvo que abandonar por la enfermedad de su hija.

Luis Enrique abandonó la Selección Española en 2019 cuando su hija Xana fue diagnosticada de un tipo de cáncer de huesos muy agresivo por el que terminó falleciendo en agosto. Mientras tanto, Robert Moreno asumió el puesto de entrenador, logrando la clasificación del equipo a la Eurocopa. Sin embargo, el asturiano anunció su intención de volver y en ese momento comenzó la polémica entre ambos. Moreno contestó que estaba dispuesto a devolverle el puesto una vez pasase dicho torneo, algo a lo que Luis Enrique tachó de “desleal”.

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No volvieron a ser un equipo, no volvieron a trabajar juntos y hasta ahora, Moreno nunca ha hablado sobre cómo vivió toda la polémica tras las críticas recibidas. Para el vídeo del exjugador cuenta que en un principio llegó a rechazar el puesto de entrenador: “Yo me quedé impactado, digo, yo no quiero ser seleccionador. Yo no quiero serlo”.

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Sobre el regreso de Luis Enrique a la Selección

Mario Suárez le preguntó cómo vivió esa responsabilidad que asumió tras la salida de la Selección de Luis Enrique: “Intenté hacer lo que me decía el corazón que tenía que hacer. Tomé decisiones sobre la marcha, intenté ayudar lo máximo posible, lo que dije lo mantuve y luego me encontré con un tsunami que me vino encima y para el que no estaba preparado”, confiesa.

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“En ese momento, me sentí muy solo”, añade. “Cuando él decide volver, toda la prensa empezó a decir cosas de mi que… Se me intentó presentar como un ogro, como alguien que quería quedarse a toda costa”. En el vídeo además trata otros temas como la polémica que generó su uso de ‘Chat GPT’ para la gestión técnica del equipo que entrenaba entonces. Un vídeo que se publicará este próximo domingo en el canal del exfutbolista.