Kylie Minogue se sincera sobre el cáncer de mama: “Es un camino que te cambia la vida”

Redacción Uppers 18 MAY 2026 - 17:21h.

La cantante australiana aborda su diagnóstico de cáncer de mama en 20025 en 'Kylie', el nuevo documental sobre su vida

Espumosos, rosados o sin alcohol: así son los vinos con los que triunfa Kylie Minogue

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A finales de los 80, Kylie Minogue irrumpió en las radiofórmulas como el producto definitivo de la factoría de estribillos pop de Stock, Aitken & Waterman, la misma que lanzó a Rick Astley, Sinitta o Jason Donovan. Nadie, absolutamente nadie, predijo entonces que aquella pizpireta actriz de telenovela reconvertida en marioneta musical que cantaba sobre trenes y corazones rotos sobreviviría a todas las modas y terminaría reclamando el trono absoluto de la pista de baile. A sus 57 años, la australiana puede presumir de ser todo un ejemplo de reinvención, resistencia y ambición artística, una vida cuyos momentos más decisivos repasa el nuevo documental de Netlix, 'Kylie'.

Entre los episodios más duros y decisivos que explora la obra figura su diagnóstico de cáncer de mama en 2005, un punto de inflexión que marcó un antes y un después en su trayectoria. La cantante de Melbourne fue sometida a cirugía y a ocho meses de quimioterapia. "Tenía muchísimo miedo", confiesa en cierto momento del documental. Kylie tuvo que suspender su gira internacional en un momento especialmente exitoso de su carrera para priorizar su salud.

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Impacto emocional

“Siempre supe que sería difícil, en cuanto a lo emocional, volver sobre mi diagnóstico de cáncer y lo que este significó, no solo para mí, sino también para mi familia”, explica Minogue en una entrevista al diario británico 'The Times'.

Verse obligada a anunciar su enfermedad días antes de presentarse en la gira 'Showgirl' significó que no iba a llevar su situación en secreto. "Tuve que seguir mi instinto y dejar que la confianza me dijera que estaba bien compartirlo con la gente. El cáncer es realmente un camino que te cambia la vida. Y soy una de las afortunadas. Quería compartir esto para que alguien ahí fuera se sienta menos solo", confiesa.

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Hablar ayuda

De hecho, la cantante de 'Can't Get You Out of My Head' fue responsable de un gran aumento en el número de mujeres australianas que se hicieron mamografías gracias a que ella habló abiertamente sobre el tema. “Verbalizarlo ayuda, pero no es fácil explicar todo lo que uno siente. Abro una puerta, pero termino diciendo demasiado, como si invitara a la gente a pasar, pero no es así. Puedo hablar durante horas con una amiga, con mi especialista o con mi familia, pero no es justo contarlo todo en frases cortas y concisas. Tengo mucho cuidado de no insinuar nunca que estoy contando toda la historia”, cuenta.

Tras superar el tratamiento, Minogue recibió el alta médica en 2006 y en noviembre de ese año volvió a los escenarios. Ese regreso a la música fue clave en la recuperación emocional. “El espectáculo sigue siendo mi gran motivación, no es saludable para mí dejar de cantar y bailar”, afirma. Su familia y amigos también fueron fundamentales para sostenerla en los momentos más complicados y convertirse en su refugio emocional.

La cantante tiene claro que el pasado no se borra con un plumazo. “Es algo que forma parte de mí”, confiesa, dejando entrever que, aunque ha pasado página con éxito, aquel episodio sigue siendo un pilar fundamental en su vida. Una trayectoria musical que el próximo año cumple 40 años y que la artista pretende conmemorar con una gira especial con la que reivindicar su legado.