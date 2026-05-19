Claudia Barraso 19 MAY 2026 - 23:07h.

El cantante Dani Fernández ha anunciado a través de redes sociales que vuelve a los escenarios un mes después de su caída en Valencia

Dani Fernández sale del hospital tras romperse el hombro y anuncia las nuevas fechas de sus conciertos: "Han sido días complicados"

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El cantante Dani Fernández ha dado la mejor de las noticias a sus fans tras un mes complicado después de sufrir una grave caída en mitad de un concierto. Hace un mes que tuvo que ser operado de urgencia, pero ha anunciado su vuelta a los escenarios a través de un comunicado en redes sociales.

Así lo ha confirmado afirmando que podrá dar el concierto del 6 de junio en Murcia aunque solo haya pasado un mes desde que se rompió los ligamentos del hombro al caerse del escenario en el Roig Arena: "Estamos recuperando super bien y ese día estaré preparado para volver. Aprovecho para volver a dar las gracias a Vicente, María y todo el equipo que me operó de urgencia, me han cuidado increíble y luego a Piti por ayudarme con la rehabilitación".

Además, en el post que ha publicado en su perfil de Instagram anunciado su regreso, también ha querido confesar cómo ha sido esa recuperación: "Ha sido raro tener que pasar por esto, nunca he tenido que enfrentarme a una lesión así y he podido reflexionar mucho. No sabéis lo especial que va a ser la vuelta y las ganas que tengo de verme ya con mi equipo en el escenario".

Así fue la caída y la operación del cantante

La caída en Valencia fue más grave de lo que en un primer momento se pensaba. Aunque cuando se cayó él mismo notó que algo no iba bien en su brazo, el concierto fue interrumpido durante aproximadamente 25 minutos en los que los médicos le colocaron un cabestrillo con el que pudo terminar el concierto a pesar del agudo dolor que sentía.

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En Valencia tuvo que ser operado en el Hospital QuirónSalud por una luxación acromioclavicular severa siendo la cirugía más compleja de lo que en un primer momento mostraban las imágenes. Ya antes de su operación confirmó a sus fans que había hablado con el médico y que le había asegurado que iba a ser una recuperación rápida.