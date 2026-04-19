Dani Fernández, operado de urgencia con éxito tras su caída: la cirugía ha sido más compleja de lo previsto
El cantante ha sido operado de una luxación acromioclavicular severa
La cirugía ha sido más compleja de lo que en un primer momento mostraban las imágenes
El artista Dani Fernández ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito en el Hospital Quirónsalud Valencia tras la lesión sufrida en su hombro derecho durante el concierto celebrado en Roig Arena en la noche del sábado.
El cantante ha sido operado por los doctores Vicente Carratalá, jefe del Servicio de Traumatología, y Rogelio Carratalá, especialista de su equipo, de una luxación acromioclavicular severa siendo la cirugía más compleja de lo que en un primer momento mostraban las imágenes.
En el momento actual, el paciente se encuentra estable y en proceso de recuperación postoperatoria bajo control y supervisión médica.
El mensaje de Dani Fernández
Dani Fernández fue atendido por el equipo sanitario presente en Roig Arena, por lo que se interrumpió la actuación durante unos 20 minutos. Después, el cantante regresó al escenario con el hombro vendado y sujeto con un cabestrillo. Así consiguió finalizar el concierto y, posteriormente, se trasladó a un centro hospitalario.
"No sabemos cómo va a ser la recuperación, pero podría haber sido peor; estoy bien", señalaba el artista, al mismo tiempo que agradece "a toda la gente y a todo el equipo médico" que ha estado con él. "Podría haber sido una noche mejor", bromeaba.
Dicho esto, comenta que estuvo hablando con el médico sobre "estar lo antes posible", en alusión a los conciertos restantes de la gira del cantante.