Rocío Martín 19 ABR 2026 - 10:30h.

Dani Fernández sufría este sábado una caída en su concierto en el Roig Arena

El cantante va a tener que ser operado de urgencia tras una rotura en los ligamentos del hombro

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El cantante Dani Fernández sufría este sábado una aparatosa caída en su concierto en el Roig Arena por la que tuvo que interrumpir su concierto durante aproximadamente 25 minutos. Finalmente, el propio artista ha confirmado que ha sufrido una rotura de ligamentos en el hombro y que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

En las imágenes que circulan en la Red se puede ver cómo el cantante sufre el aparatoso accidente en mitad de su concierto, sobre las 21:45 horas. En ese mismo momento él mismo se dio cuenta de que algo no iba bien y tenía que suspender momentáneamente el concierto. Sin embargo, pese a la lesión, el artista quiso continuar con el show y volvió al escenario con un cabestrillo puesto por los equipos médicos.

El mensaje de Dani Fernández: "Podría haber sido peor"

Tras lo ocurrido y al finalizar el concierto, el artista publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram desde el hospital, donde confirmaba el diagnóstico: rotura de ligamentos del hombro.

"Ya estoy en el hospital, me han dado malas noticias o bueno, mejores de lo que podía haber pasado, porque podría haber pasado cualquier cosa hoy. Resulta que tengo rotura de ligamentos en el hombro, mañana de urgencia me van a tener que operar. No sabemos cómo va a ser la recuperación, así que simplemente quería hacer este vídeo para decir que podría haber sido peor, que estoy bien, que además todos han actuado muy rápido".

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El artista ha querido dar las gracias por todos los mensajes de apoyo recibidos y por la rápida actuación médica: "Darle las gracias a toda la gente, a todo el equipo médico que enseguida ha estado conmigo ahí. Quería darle las gracias a toda la gente por todos los mensajes que me estáis mandando. Voy a estar un poco 'out', fuera y no voy a poder contestar mucho, pero nada, que muchas gracias".

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"He intentado terminar el bolo como he podido y nada, que podía haber sido una noche mejor, pero bueno, así ya tenemos algo que contar en el futuro. Un besito muy fuerte y espero que nos veamos lo más pronto posible. Ya os contaremos un poco qué va a pasar con el resto de la gira. Yo quiero, o estamos hablando con el médico de estar lo antes posible, pero bueno, que no os preocupéis, que os iremos informando lo antes posible", concluía.

El agradecimiento al artista por su esfuerzo: "Grandísimo profesional"

También vía redes sociales, la cuenta oficial de Roig Arena compartió una imagen del cantante, vendado y con cabestrillo, mientras actuaba. "Gracias, Dani Fernández, por dar todo para acabar el concierto. ¡Eres MUY grande! En Roig Arena te esperamos con los brazos abiertos. Valencia nunca olvidará esta noche. Recupérate pronto", agradece la organización.

El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, recalca a Europa Press que Dani Fernández "demostró anoche lo grandísimo profesional que es, mostrando una actitud admirable al querer acabar el concierto en una situación difícil".

"Ahora lo importante es que se recupere rápidamente, y así lo deseamos", desea y añade: "Queremos poder tenerlo pronto de nuevo en el recinto, se trata de un artista que ha llegado aún más al corazón del público valenciano. El de anoche fue un concierto único, que no se olvidará y que ya ha dejado su huella en la historia del Roig Arena".

Según afirma, "desde el Roig Arena pusimos y seguimos poniendo todos los medios y servicios tanto para Dani Fernández como para su equipo y para su familia". "Los 'partners' del Roig Arena (tanto Transvia como Quirón Salud) se volcaron en darle el mejor de los cuidados", apunta Sendra.