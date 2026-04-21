Celia Molina 21 ABR 2026 - 14:20h.

El cantante se cayó en pleno concierto y se rompió los ligamentos del hombro, por lo que tuvo que ser operado de urgencia

Dani Fernández, operado de urgencia con éxito tras su caída: la cirugía ha sido más compleja de lo previsto

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El pasado 18 de abril, Dani Fernández sufrió una aparatosa caída mientras estaba dando un concierto en la ciudad de Valencia. Delante de sus miles de fans, se rompió los ligamentos del hombro y, tras ser atendido por los sanitarios de urgencia, que le pusieron un cabestrillo, continuó cantando hasta finalizar el show. Poco después, publicó un vídeo, ya desde el hospital, donde anunció que le iban a tener que operar.

Tras la intervención quirúrgica, su manager comunicó que todo "había salido bien", aunque su fractura era más "grave de lo que parecía". Afortunadamente, el cantante ya ha sido de alta y se encuentra descansando en su casa, tal y como él mismo ha anunciado en su cuenta de Instagram. Junto a la actualización de su estado de salud, Dani también ha comunicado que la lesión le ha obligado a cancelar sus próximos conciertos y que su equipo ha trabajado contrarreloj para reubicarlos.

Igualmente, Fernández ha aprovechado la publicación para dar las gracias a los médicos que le han atendido, así como a su familia y a todos los fans que le han mandado, durante los últimos días, tantos mensajes de cariño:

Las nuevas fechas para Pamplona, Avilés, Coruña y México

"Hola gente. Ya estoy en casa descansando. Han sido unos días complicados, pero he sentido más que nunca todo vuestro apoyo. Y desde hoy mismo ya estoy en manos de profesionales para volver lo antes posible al escenario. Por recomendación médica tengo que anular los próximos conciertos en Pamplona, Avilés, A Coruña y CDMX. Mi equipo ha trabajado lo más rápido posible para que podáis reorganizaros, así que aquí van las nuevas fechas de España:

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Sábado, 12 septiembre - AVILÉS – Pabellón de la Magdalena

Jueves, 17 septiembre - A CORUÑA – Coliseum

Sábado, 19 septiembre – PAMPLONA – Navarra Arena

Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, pero si alguien no puede asistir y necesita devolverlas, vais a recibir un email en la misma dirección desde la que comprasteis las entradas donde os explicarán cómo hacerlo. Podéis solicitarlo desde el mismo día que recibáis el email hasta el próximo 5 de mayo. Cualquier duda, podéis escribir a ayuda@enterticket.es Sobre el concierto de México, nuestro equipo de allí está trabajando para reubicarlo", ha dicho el cantante, a modo de información.

"Aprovecho también para mostrar todo mi agradecimiento al equipo médico por todo lo que han hecho por mi estos días, y a mi familia y a mi equipo por no dejarme solo nunca. Nos vemos pronto, os quiero", ha concluido Fernández, que pasará un tiempo convaleciente hasta que pueda volver a subirse a un escenario.