La primera gira de Bad Bunny fue en España y comenzó en Puebla de la Calzada, Badajoz

El puertorriqueño se prepara para su esperada actuación en la 'Super Bowl'

Después de ocho años en la música y seis Grammys en su mano, quién le iba a decir a Bad Bunny en sus comienzos, que acabaría siendo una de las caras más sonadas de la música latina actual. El Conejo Malo, nombre artístico del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, se prepara para la 'Super Bowl', uno de los eventos más importantes para la carrera del artista que marca gran contraste con sus humildes inicios.

Su primera gira, que comenzó en 2018, cuando él tan solo tenía 23 años, dio el pistoletazo de salida en Badajoz, más concretamente en el pueblo de Puebla de la Calzada, un municipio de poco más de 5000 habitantes que vio los inicios de este icono de la música actual.

Los primeros pasos de Bad Bunny

Para Bad Bunny solo han tenido que pasar ocho años para pasar de cantar en el campo de fútbol de un pueblo, con entradas a diez euros y un público reducido, a llenar 12 Metropolitanos consecutivos.

El que consiguió ganar un 'Grammy a mejor álbum del año' con su trabajo 'Debí tirar más fotos', primer álbum entero en español en recibir este galardón, comenzó en el mundo de la música con una gira en España llamada 'La Nueva Religión Tour' el 13 de julio de 2018 en Puebla de la Calzada, Badajoz.

El artista, que por aquellos años ya comenzaba a hacerse un hueco en la música urbana con canciones como 'Amorfoda' o 'Chambea', contaba ya por aquel entonces con un público fiel, aunque mucho más pequeño que el actual.

Tras ese primer concierto del tour, le siguieron otros en salas de La Rioja, Gijón y un Palacio de los Deportes de Madrid en el que empezó a despuntar consiguiendo una entrada de hasta 15.000 personas.

Un puertorriqueño en la 'Super Bowl'

El próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium Santa Clara (California), el artista se enfrentará a ni más ni menos que el entretiempo de la 'Super Bowl', el espectáculo televisivo más visto en Estados Unidos con 130 millones de espectadores durante el año pasado.

"Sé de dónde vengo, pero sé a dónde puedo llegar", esto es lo que declaró el artista ante las preguntas que le hicieron acerca de la que será su actuación en el evento deportivo más importante del año en EEUU.

Cuando el artista recibió la noticia de su actuación a finales de septiembre del año pasado, este dijo lo siguiente: "Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

Polémica tras las declaraciones de los Grammy

El pasado 1 de febrero, en la gala de los Grammy se protagonizaron ciertos momentos polémicos en los que las políticas de migración de Donald Trump fueron señaladas y criticadas por diferentes artistas, entre ellos, Bad Bunny.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos”, subrayó el artista con un poderoso y contundente mensaje que desató ovaciones entre los asistentes.

Además de esto, el cantante cargó directamente contra el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y lazó un mensaje en el que animaba a dejar el odio a un lado: "Quiero decirle a la gente que no odien estos días. Que no se contaminen. El odio es más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Nosotros no les odiamos. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestras familias, y ese es el modo de hacerlo. No lo olviden".