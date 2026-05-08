Celia Molina 08 MAY 2026 - 07:00h.

LiveNation ha aclarado qué es la grada de 'Los Vecinos': unos asientos situados justo detrás del escenario donde cantará Benito

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Tras siete años sin actuar en España, Bad Bunny se prepara ya para los conciertos que dará en Madrid y Barcelona entre los meses de mayo y junio de 2026. Concretamente, Benito actuará los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys y los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Las entradas saldrán a la venta este viernes 8 de mayo a partir de las 9:00 horas de la mañana.

Los tickets se podrán comprar en las páginas web de LiveNation y Ticketmaster, donde han anunciado que, por decisión del propio Bad Bunny, los conciertos contarán con la presencia de 'La Casita', el segundo escenario que tomó tanto protagonismo en su residencia de Puerto Rico y donde el cantante establece un contacto más íntimo y personal con su público y sus invitados especiales. Además, también han aclarado qué es esa misteriosa y nueva grada que aparece en los planos detrás del escenario:

Una grada con una vista de Benito privilegiada

"Alguna vez te has imaginado ver un concierto como si formaras parte del escenario, viendo todo lo que ocurre de cerca? ¡En la gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' podrás hacerlo! Te presentamos la sección 'Los Vecinos': una grada situada justo detrás del escenario principal, que ofrece una vista privilegiada y una experiencia inolvidable. Se ha puesto a la venta un número limitado de entradas con visión restringida. Saldrán a la venta el viernes 8 de mayo a las 9:00 h", se puede leer en LiveNation.

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El precio: 230 euros por persona + 27 euros de gastos

La página también añade información importante: que los asientos de 'Los Vecinos' forman parte de la producción del escenario y no hay asientos asignados, que estas secciones no incluyen ventajas adicionales, que no hay acceso con entrada a 'La Casita' y que su precio es de 230 euros más 27 de gastos .

Además, han recordado que "una parte de la recaudación de las entradas se donará a la Fundación Good Bunny, que se centra en apoyar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes".

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Antes de concentrarse en la etapa española de la gira, el 'Conejo Malo' brilló en su paso por la gala MET, el prestigioso evento de la moda que organiza cada año el Museo Metropolitano de las Artes de Nueva York. Aunque el código de vestimenta oficial del evento era 'Fashion is Art', el puertorriqueño siguió el lema del Instituto del Traje, perteneciente al museo, en el que, este 2026, se pone el foco al envejecimiento, para diseñar su look.

Así, Benito apareció completamente caracterizado de anciano, con el pelo y la barba blanca y manchas solares en la cara, y un traje negro de Zara. Habrá que esperar para ver si, en sus próximos conciertos en Madrid y Barcelona, también se vestirá de Inditex, su nueva marca de ropa favorita.