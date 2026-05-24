Harry Styles revela con qué canción perdió la virginidad en la entega de premios ‘Ivor Novello’, en Reino Unido

El regreso de Harry Styles al mundo de la música: de su cuarto álbum de estudio a su concierto en Manchester en el que se prohíben los móviles

Compartir







Harry Styles comenzó su gira de conciertos ‘Kiss All The Time. Kiss Occasionally’ y estará en Ámsterdam durante 10 noches, pero sus conciertos no son el único compromiso que ha tenido en la agenda el británico, sino que regresó unos días a Londres para asistir a la entrega de premios ‘Ivor Novello’, uno de los más prestigiosos en Reino Unido.

De hecho, fue él quien entregó el premio al líder de ‘Radiohead’, Thom Yorke, confesando que, desde sus inicios en el mundo de la música, ha estado más ligado a la emisora de lo que sabía nadie. Antes de poder dar el premio, quiso confesar delante de todo el público el significado que tuvo para él la entrega de este premio, según ha recogido en declaraciones el medio ’20 minutos’.

Harry Styles nació en el primer aniversario de Radiohead y desde entonces, su música y las principales voces le han estado acompañando tanto en su carrera como músico, como en su vida personal y en sus recuerdos más íntimos. Además, ha confesado que “perdió la virginidad” con el programa sonando de fondo.

La canción con la que perdió su virgnidad

“Perdí mi virginidad con la introducción de ‘Talk Show Host’”, lo que provocó risas entre el público y aplausos ante la confesión tan anecdótica del británico. Pero muchos fueron los que se quedaron pensando después y llegaron a la conclusión de que esta breve melodía tan solo duraba 10 segundos”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Quizás la referencia de Harry Styles estaba clara y quiso decir a todos los presentes que recuerda su primera vez como algo anecdótico, pero no quiso añadir más detalles, dejó caer esta experiencia como guinda de su discurso al entregar el premio más esperado de la gala.

Además, quiso agradecer a la emisora la influencia que ha tenido en él para su carrera: “No puedo exagerar lo mucho que su trabajo ha influido en mi creencia en el propósito de las artes en nuestro mundo actual. Y no exagero si digo lo mucho que si trabajo sigue influyéndome”.