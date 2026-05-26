Michael Jordan sorprende con un consejo a Guardiola para su jubilación

Redacción Uppers 26 MAY 2026 - 11:06h.

El icono de la NBA felicitó al técnico catalán en su emotiva despedida del Manchester City

La historia de cómo Michael Jordan se transformó físicamente en los 90 para poder ganar a su mayor rival

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La emotiva despedida de Pep Guardiola del Manchester City marca el final de una época dorada y gloriosa en el equipo inglés. Con lágrimas y ovaciones, la afición se rindió al técnico en su último adiós tras una etapa de éxitos sin precedentes. Pero el momento cumbre llegó con un sorprendente saludo del mismísimo Michael Jordan, cuyo rostro apareció en la pantalla gigante del Co-op Live para dirigirse directamente a Pep, ante la indisimulable sorpresa de este.

“Hola Pep, soy Michael Jordan. Solo quería felicitarte por una carrera increíble, disfruta de tu descanso, mucha suerte en el campo de golf y no te desvíes del camino. Felicidades”. Un mensaje breve y elegante, pero cargado de una simbología inmensa para Guardiola, porque si hay una figura que ha marcado su manera de entender la competición, la excelencia y la obsesión por ganar, esa siempre ha sido Jordan.

Su gran referente deportivo

Pep y Michael no son amigos personales, ni existe constancia de una relación privada entre ambos, pero el catalán nunca ha escondido que 'Air' fue su gran referente deportivo. Hace apenas dos años recordaba cómo, en su etapa en Barcelona, se despertaba a las tres o cuatro de la madrugada mientras su mujer dormía para verlo jugar. Aquella combinación única de carisma, competitividad y talento puro le marcó profundamente.

Guardiola, de 55 años, ha recurrido a Jordan como argumento filosófico cada vez que ha querido explicar el deporte de élite. Cuando le cuestionaban sus derrotas europeas al frente del City, respondió con una reflexión tan sencilla como demoledora: Jordan jugó 16 temporadas y solo ganó seis anillos; incluso los más grandes pierden más veces de las que vencen.

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También ha usado su figura para hablar del liderazgo silencioso. En 2021, cuando la situación de algunos futbolistas del vestuario exigía una llamada al orden, Pep invocó el ejemplo de Jordan para recordar que los campeones hablan sobre la pista, no en los micrófonos.

"Messi fue mi Michael Jordan"

Incluso cuando ha querido explicar el privilegio de entrenar al mejor jugador posible, volvió a él. Al hablar de Leo Messi llegó a compararlo con Jordan y se colocó, con media sonrisa, en el papel de Phil Jackson. Contó entonces que dirigir a Messi era experimentar esa sensación casi mágica de saber que todo fluirá porque tienes al número uno haciendo sencillo lo imposible. “Messi fue mi Michael Jordan”, resumió.

Pero Jordan no fue la única estrella invitada a la fiesta de Guardiola. El golfista británico Tommy Fleetwood también envió un mensaje en vídeo; los legendarios Arsène Wenger y Alex Ferguson también reconocieron la decisiva contribución táctica de Pep al fútbol inglés y Noel Gallagher, de Oasis, protagonizó el emotivo video oficial de despedida del City musicalizado con su tema 'Live Forever'.