Naomi Asensi y Jorge Cyrus nos dan nuevos detalles sobre las casas que se han comprado

Telecinco.es 26 MAY 2026 - 21:09h.

Naomi Asensi desvela todos los detalle sobre su casa

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Naomi Asensi y Jorge Cyrus han acudido esta semana como invitados al videopodcast de 'En todas las salsas', ya disponible al completo en Mediaset Infinity. La ganadora de ‘Gran Hermano VIP 8’ habla de su situación económica actual tras haberse comprado una casa y explica en qué punto se encuentra su nuevo hogar.

Durante la entrevista con Vai y los colaboradores, desvela todos los detalles de la vivienda y los motivos por los que todavía no ha podido mudarse a ella.

Además, Pedro Jota le pregunta por sus tatuajes y Naomi Asensi desvela si se arrepiente de alguno y si se plantea eliminarse alguno en el futuro.

¡Dale al play y no te pierdas el programa completo de ‘En todas las salsas’ en Mediaset Infinity!