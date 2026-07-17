Natalia Sette 17 JUL 2026 - 12:01h.

El exconcursante de 'Supervivientes' acude a sus redes sociales en busca de ayuda para recuperar su coche robado

Kiko Rivera explica lo que ha hecho con Mambo tras la llegada de León, su nuevo miembro de la familia

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Kiko Rivera se ha llevado uno de los mayores varapalos de lo que va de año. Tras celebrar recientemente sus siete meses de amor junto a Lola García y dar la bienvenida al pequeño León , el hijo de Isabel Pantoja ha sufrido un grave e inesperado altercado que ha truncado su felicidad. Al exconcursante de ‘Supervivientes’ le han robado su coche.

El DJ ha recurrido de urgencia a sus redes sociales para alertar a toda su comunidad de seguidores y pedir colaboración ciudadana tras ser víctima de un delincuente. Con una notable angustia pero manteniendo la calma, el que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' ha revelado el delito del que ha sido objeto durante las últimas horas.

“Anoche me robaron mi Audi Q7 gris”, ha denunciado públicamente el artista a través de su perfil de Instagram, aportando los datos esenciales del vehículo para facilitar su localización. Ante la gravedad de los hechos, Kiko ha pedido que el mensaje se difunda al máximo: “Si alguien lo ve o tiene cualquier información, por favor que avise a las autoridades. Ya está denunciado”.

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El coche, un todoterreno de gran valor económico, no solo representaba un bien material para el músico, sino el fruto de su dedicación constante. El andaluz ha querido plasmar su profunda frustración por el incidente: “Me da mucha rabia, detrás de cada coche hay un esfuerzo y horas de trabajo. Es una herramienta necesaria hoy en día”.

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A pesar de la impotencia y el comprensible enfado por la pérdida de su coche, el hijo de la tonadillera ha querido ser optimista y sacar el lado positivo. El DJ ha dejado claro que, por encima del valor material del automóvil, la salud es lo primero: “Lo importante es que no nos ha pasado nada a ninguno”.

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Ahora, la denuncia ya se encuentra en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes investigan el suceso para intentar dar con el paradero del coche lo antes posible. Mientras tanto, el artista intenta refugiarse en el calor de su hogar y en el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes no han tardado en volcarse con él compartiendo la alerta del robo.