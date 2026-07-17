Lidia González 17 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ comparte imágenes inéditas de cómo era su pecho antes de su intervención

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Claudia Chacón se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver una pregunta que se le ha repetido muchas veces desde que saltase a la fama. Después de tomar una importante decisión sobre su relación con su novio Sergio, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta todos los detalles sobre su operación de aumento de pecho. La influencer explica, de manera cronológica, todo el proceso de su intervención y muestra su impactante antes y después. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se operó hace ya seis años, pero recuerda todos los detalles como si fuera ayer. La influencer, que se ha sincerado sobre su cambio físico, explica el motivo por el que decidió dar este importante paso y confiesa si se arrepiente de ello. Además, ha querido compartir imágenes inéditas de cómo era su pecho antes de hacerse la intervención y se sincera al respecto.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también ha entrado en los detalles más técnicos y ha desvelado qué tipo de prótesis se puso, el tamaño de los implantes, cómo es la cicatriz y si se lo hizo por debajo del músculo. Además, la influencer explica su duro postoperatorio y saca a la luz el episodio que vivió nada más operarse y que recuerda como algo traumático: “Fue una experiencia difícil”. ¡Dale al play y descubre todos los secretos de su intervención, en exclusiva, para Mediaset Infinity!