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España ha llegado a Nueva York y ha iniciado la cuenta atrás para la gran final del Mundial, que será este domingo. La selección ha aprovechado las horas previas para desconectar con paseos por las calles neoyorquinas, partidas de videojuegos junto a sus parejas y un ambiente de máxima tranquilidad. Sin embargo, el contraste con Argentina ha resultado evidente: mientras el conjunto español ha preferido centrarse exclusivamente en el fútbol, el albiceleste ha alimentado el ambiente con declaraciones y gestos que han elevado la tensión antes del duelo definitivo.

Desde 'La mirada mrítica', los colaboradores han reaccionado a las actitudes de ambos equipos y han defendido que la concentración española transmite confianza y convencimiento. España ha demostrado durante todo el torneo valentía y ha dejado claro que no se va a echar atrás, como otros equipos han hecho frente a Argentina. Además, han surgido críticas hacia el juego del conjunto sudamericano, al que muchos han acusado de recurrir con frecuencia a acciones al límite del reglamento. La designación de un árbitro esloveno le ha despertado inquietud a Eduardo Inda, colaborador del programa: "Creo que el criterio de este árbitro ha permitido un fútbol excesivamente duro durante el campeonato.

Eduardo Inda: "España ha demostrado durante todo el torneo valentía y ha dejado claro que no se va a echar atrás, como otros equipos han hecho frente a Argentina"

En el palco también ha habido importantes novedades. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado su asistencia a la final y ha acompañado a los Reyes en la representación institucional española. Además, Donald Trump ha figurado entre las autoridades previstas para presenciar el encuentro, mientras que Javier Milei ha decidido no viajar a Nueva York y ha mantenido su costumbre de seguir los partidos de Argentina desde su residencia.

España ha llegado a la gran cita convencida de sus posibilidades. El equipo ha exhibido el mejor fútbol del campeonato y ha confiado en imponer su calidad frente a una Argentina liderada por Messi, pero también caracterizada por su intensidad competitiva. El reto ha consistido en conquistar la segunda estrella y ha unido a todo un país alrededor de un mismo objetivo. La última batalla ha quedado preparada y España ha demostrado que no ha estado dispuesta a dar un solo paso atrás.