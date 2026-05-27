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Carlo Costanzia ha dicho lo que piensa de las últimas declaraciones de José María Almoguera, que ha compartido su "molestia" por la forma en la que reapareció Alejandra Rubio en televisión. El hijo de Carmen Borrego cree que su prima generó "polémica" al lanzar una respuesta, a su juicio, equivocada cuando fue preguntado por la invitación a la presentación de su libro. x

Las duras palabras de Costanzia sobre Almoguera

La hija de Terelu Campos dijo que había invitado a toda su familia, cuando Almoguera ha compartido que el flyer le llegó un día después de su entrevista en '¡De viernes!'. Costanzia es claro. "Siempre se enfada por todo", lanza como hemos podido ver en 'El tiempo justo'.

Carmen Borrego estaba presente en el plató del programa de Telecinco dispuesta a contestar a los ataques del yerno de su hermana. "Jamás he hablado de la pareja de mi sobrina, porque soy respetuosa y no lo voy a hacer", comenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"No me corrsponde, no lo conozco como para juzgarlo", apostilla Borrego. Además ha opinado sobre las sensaciones de Almoguera. "Parece que ni siquiera me considera la familia", dijo su hijo sobre Rubio. "Para mí es un puñal, no ha hecho nada", dice Borrego.