Redacción Uppers 29 MAY 2026 - 11:37h.

Mr. T ha anunciado que estará presente en la próxima Fan Expo Chicago 2026, prevista para agosto

A los 70 como a los 40: así de bien se mantiene Mr. T, M. A. Baracus en 'El Equipo A'

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Hubo un tiempo en la televisión de los años 80 en el que todos sonreíamos automáticamente cuando veíamos aparecer su cresta mohicana y sus cadenas doradas al cuello. Lawrence Tureaud, más conocido como Mr. T, fue un fenómeno cultural. Gracias a su personaje de M.A. Baracus en 'El Equipo A' y a su omnipresencia en programas, juguetes y campañas publicitarias, acabó convertido en uno de esos rostros imposibles de separar de una época.

Para quienes crecieron en aquella década, Mr. T era puro carisma callejero envuelto en oro. En una era plagada de héroes musculosos, él destacaba por una extravagancia entrañable que nunca parecía tomarse demasiado en serio.

Por eso llama la atención, después de mucho tiempo de silencio, su reciente reaparición pública a los 74 años anunciando que estará presente en la próxima FAN EXPO Chicago 2026, prevista para agosto. La organización del evento ya lo promociona como una de las grandes figuras invitadas de una cita en la que los fans de los 80 y los 90 pueden ir a conocer a los intérpretes de sus series y películas favoritas.

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Linfoma de células T

La noticia tiene un componente emocional añadido porque durante años la salud de Mr. T fue motivo de preocupación. El actor reveló en su momento que padecía un linfoma de células T, una forma poco frecuente de cáncer que afecta al sistema linfático.

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Él mismo contó en distintas entrevistas lo duro que fue atravesar tratamientos y convivir con la enfermedad durante años. Y quizá por eso resulta tan impactante verlo ahora reaparecer con buen aspecto, sonriente y lleno de energía.

Aunque de vez en cuando publica algún que otro vídeo en redes sociales, Mr. T no había hablado tan directamente desde 2024, cuando recordó la enfermedad que ha marcado su vida desde 1995. "Yo antes decía 'yo creo en Dios', pero tras el cáncer empecé a decir 'yo dependo de Dios'", explicó en 'FOX News'. "Doy gracias a Dios por bendecirme un año más. Estoy muy agradecido por mi salud y mi fuerza. Ya que Dios me ha bendecido, compartiré mis bendiciones con los demás", añadió en Instagram.

Movimiento consciente

El hombre que interpretaba a B.A. Baracus también ha cambiado de filosofía de vida. Su enfoque ahora es el movimiento consciente. Ha sustituido las cargas máximas por ejercicios de movilidad que mantienen sus articulaciones lejos del óxido. Al haber eliminado por completo los alimentos procesados de su dieta y hacer estiramientos todos los días, el legendario Mr. T conserva una energía envidiable incluso para cualquier veinteañero.

Hay algo especialmente reconfortante en ver a ciertos iconos de los 80 seguir ahí. Tal vez porque nos recuerdan una época más simple, o quizá porque su mera presencia conecta automáticamente con una parte muy concreta de nuestra memoria.

El caso de Mr. T tiene el mérito de que sobrevivió a una enfermedad seria, atravesó décadas lejos del gran foco mediático y ahora vuelve a aparecer siendo renovado pero totalmente reconocible, aunque, eso sí, con menos oro encima.