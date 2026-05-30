Fiesta 30 MAY 2026 - 16:28h.

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Frank Francés ha fallecido en Marbella a los 62 años de edad tras años luchando contra una larga enfermedad. El tenista profesional de origen galo saltó a la popularidad a comienzos del año 2000 por iniciar una relación sentimental con Bárbara Rey. Tras aquella etapa, siguió vinculado al mundo de la televisión participando en programas como 'Hotel Glam', aunque en los últimos años había optado por una vida mas discreta en Marbella, donde dirigía un club deportivo.

El empresario ha sido encontrado sin vida este sábado, 30 de mayo, tal y como ha desvelado, a través de un 'post' en redes sociales, el Tennis Brothers Marbella. Su último adiós será en el Tanatorio de San Pedro de Alcántara. Por otro lado, la capilla ardiente tendrá lugar a las 17:30 horas en la sala 2 de este tanatorio, tal y como publica 'El Español'. Allí, familiares, amigos y compañeros, podrán rendirle el merecido homenaje.

La carta de despedida de Bárbara Rey a Frank Francés

A través de sus redes sociales, Bárbara Rey se ha despedido del que fuera su expareja. Siempre ha confesado guardar un buen recuerdo de su relación con Frank y muestra de ello son las cariñosas palabras que ha escrito a través de un post en su perfil de Instagram: "Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido en estos últimos años de tu vida a causa de tu enfermedad".

"En más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo, pero no querías que te viera en las condiciones que te encontrabas. Quiero desde aquí decirte, y sé que lo escucharás, que viví momentos contigo maravillosos, que te quise mucho y fui muy feliz contigo, aunque no fue duradero, pero hay momentos en la vida que, aunque no sean muy largos, los recuerdos siempre con cariño y con dulzura. A ti te recordaré siempre con muchísimo cariño por todo y, sobre todo, por el respeto que me has tenido siempre, el mismo que yo te he tenido a ti. Que Dios te acoja en su seno. D. E. P", añade la artista en su publicación.

En el año 2000, Bárbara Rey presentó en sociedad a Frank Francés como su novio. Era la primera pareja que se le conocía tras su separación con Ángel Cristo. La pareja concedió varias entrevistas en las que confesaron lo enamorados que estaban. Es más, la propia vedette llegó a hablar de boda. Fueron muy perseguidos por la prensa y llegaron a protagonizar un sonado reportaje con poca ropa en las playas de Mónaco. Sin embargo, pocos meses después, todo se terminó, al parecer, porque él no estaba enamorado. Eso sí, ambos parecían guardar muy buen recuerdo el uno del otro de esta relación.

Bárbara Rey aclara por qué no acudirá al tanatorio para despedirse de Frank Francés

Los colaboradores de 'Fiesta' repasan algunos de los momentos de la relación que mantuvieron Bárbara Rey y Frank Francés cuando Marisa Martín Blázquez ha querido compartir la conversación que ha mantenido con la vedette a raíz de este suceso: "Me dice que hacía mucho tiempo que no veía a Fran, que no estaba en contacto con él pero tengo que decirte que lo he sentido muchísimo porque yo a Fran le he querido mucho y siempre he tenido muy buena relación con él aunque hiciese mucho tiempo que no le veía".

"Sabía que estaba muy enfermo desde hacía tiempo", continúa leyendo la periodista y colaboradora, que aclara la razón que le ha confesado Bárbara por la cual no va a acudir al tanatorio para despedir a Frank Francés: "Considero que no es lógico, él tiene a su familia y a su mujer y no voy a ir. Pero quiero decirte que lo he sentido mucho porque Frank ha sido un hombre muy importante en mi vida", añade.

Silvia Salas, expareja de Frank Francés, reacciona a la muerte del extenista

El programa de Emma García ha podido saber cómo ha reaccionado Silvia Salas, una de las exparejas de Frank Francés, que asimila la noticia devastada. No terminaron su romance de la mejor manera, pero la modelo parece haber dejado todo ese dolor atrás. Amor Romeira se ha puesto en contacto con Silvia Salas y desvela cómo fueron sus últimos años de relación cordial con Frank: "Estaba todo perdonado, nos pedimos perdón mutuamente".