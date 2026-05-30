Lidia González 30 MAY 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela lo que piensa de Oriana Marzoli tras siete años sin verse

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¡Ha llegado el esperado momento! Después de muchos meses, por fin, Violeta Mangriñán recibe un mensaje de Oriana Marzoli que escribió, en exclusiva, en una de sus visitas a ‘En todas las salsas’. La venezolana redactó una carta con una sorprendente propuesta y la alfombra del Lola Lolita Land ha sido el escenario perfecto para hacerle entrega de ello. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ reacciona al leerlo y se sincera sobre su posible reencuentro con ella. ¡Dale al play para descubrir todos los detalles, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

Las extronistas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ coincidieron en uno de los eventos más esperados del año y la venezolana, que le había dedicado unas palabras anteriormente, aseguraba que mucha gente “está deseando” que esta reconciliación se produzca. Por su parte, Violeta Mangriñán no se esperaba, bajo ningún concepto, que se le entregara un sobre rojo, todavía sin saber quién era emisor. Tras descubrirlo, no puede esconder la sorpresa y desvela lo que piensa de ella y de su trayectoria actual en el mundo de la televisión.

El motivo real de la ruptura de Oriana Marzoli y Facundo González

Oriana Marzoli daba un importante paso al frente para entrar en directo al programa de ‘En todas las salsas’ y contar toda la verdad sobre el momento que está viviendo. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela el motivo real de su ruptura con Facundo González y cuenta quién fue la persona que tomo esta decisión. La creadora de contenido se abre en canal para explicar lo que siente y hablar del inesperado fin de esta relación.