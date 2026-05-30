Antía Troncoso 30 MAY 2026 - 14:17h.

Fani Carbajo y Fran Benito se han dado el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia: ¡Descubre todos los detalles de la celebración!

Las imágenes de Fani Carbajo instantes antes de su boda con Fran Benito: nervios, trucos de belleza y el detalle de sus alianzas

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¡Fani Carbajo y Fran Benito ya son marido y mujer! Tras su unión civil unos días atrás, la pareja se ha dado el 'sí, quiero' en una especial ceremonia rodeados de todos sus seres queridos. Una celebración por todo lo alto que ha culminado en un gran banquete en el que los invitados han podido disfrutar de un agradable momento de baile y numerosas dinámicas de lo más originales. ¡Descubre en esta noticia todos los detalles!

Ayer mismo, 29 de mayo, la que fuera concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha vivido el que es ya sin duda uno de los días más importantes de su vida: su boda con Fran Benito tras tres años de relación y una hija en común. Tal y como mostró la exclusiva, de '¡De viernes!', la ceremonia estuvo cargada de emoción.

Emilio, el hijo de Fani Carbajo, fue el encargado de acompañarla hasta el altar, mientras que la hija de la pareja, Victoria, participó en uno de los momentos más especiales: la entrega de los anillos. Durante el intercambio de votos, ambos compartieron unas emotivas palabras y sellaron su amor con un romántico y apasionado beso. Además, los 150 invitados participaron en un simbólico ritual del amor, haciendo sonar unas campanitas para que la relación de la pareja perdure para siempre.

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Desde capitanes de mesa hasta disfraces de vaca: la original celebración de la boda

A través de las publicaciones compartidas por los propios invitados, hemos podido conocer muchos de los detalles del gran banquete al que todos los asistentes se dirigieron tras la ceremonia. Una celebración que reunió a numerosos rostros de Telecinco, entre ellos, Anita Williams, Patricia Steisy, Pablo Pisa, Violeta Crespo, Eddy Insua, Amor Romeira, Sthefany Pérez, Josué Bernal, Marina Ruiz, Bayan Al Masri, entre muchos otros.

La finca elegida para la celebración contaba con una decoración marcada por elementos rurales con árboles iluminados repartidos por el salón, creando una atmósfera cálida y elegante para acoger una velada que estuvo cargada de sorpresas y numerosas dinámicas con las que Fani y Fran quisieron sorprender sus invitados.

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Entre ellas, destaca la figura de los llamados "capitanes de mesa", los elegidos, algunos de ellos Patricia Steisy, Bayan Al Masri y Josué Pernal, contaban con unos walkie - talkies e instrucciones para dirigir a sus equipos, así como unos brazaletes identificativos. Además, en las mesas cada comensal tenía una tarjeta personalizad inspirada en las cartas del tarot con un mensaje y un regalo en la silla.

También, los asistentes pudieron participar en un juego llamado "¿Quién tiene al novio?", una dinámica organizada durante el banquete y en la que los participantes optaban a ganar una tarde en un spa. Pero, por si esto fuera poco, tras la comida llegó el baile. Desde disfraces hinchables de vaca hasta un toro mecánico, un fotomatón y diferentes espectáculos de animación con luces LED. Además, los recién casados protagonizaron un espectacular baile de novios.

Las primeras palabras de Fani tras su boda: "Me lo pasé tan bien"

Tras su boda, Fani Carbajo ha reaparecido esta tarde en su perfil de Instagram para compartir sus primeras palabras sobre este día tan especial para ella: "Me lo pasé tan bien. No tengo ni voz", ha dicho la exsuperviviente antes de contar que disfrutó tanto de la celebración que, incluso, olvidó grabarse: "Se me olvidó, pero disfrute tanto que me da igual no tener esos vídeos graciosos, y habrá tiempo de hacerlos en otra ocasión", ha admitido.