Fiesta 30 MAY 2026 - 16:50h.

El tenista francés y expareja de Bárbara Rey ha fallecido este sábado en Marbella a los 62 años de edad

La relación entre Frank Francés y Silvia Salas comenzó poco después de que el extenista rompiera su noviazgo con Bárbara Rey en el año 2000

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El extenista y empresario Frank Francés ha muerto este sábado a los 62 años de edad en Marbella tras una larga lucha contra el cáncer. El deportista, que se dio a conocer en el año 2000 por su relación con la vedette Bárbara Rey, llevaba años luchando contra un cáncer de piel del que intentaba recuperarse en su domicilio de Marbella, ciudad en la que gestionaba un conocido club de tenis.

El deportista se convirtió en la década de los 2000 en uno de los rostros más habituales de la prensa del corazón primero por su noviazgo con la de Totana, y más tarde por los enfrentamientos que protagonizó con ella a causa de una portada en la que ambos aparecían casi desnudos.

Poco de después de conocerse la noticia, la propia Bárbara Rey publicaba en sus redes sociales una emotiva carta de despedida en la que mostraba su cariño hacia el que fuera su pareja:

"En más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo, pero no querías que te viera en las condiciones que te encontrabas. Quiero desde aquí decirte y sé que lo escucharás, que viví momentos contigo maravillosos que te quise mucho y fui muy feliz contigo aunque no fue duradero, pero hay momentos en la vida que aunque no sean muy largos los recuerdos siempre con cariño y con dulzura".

Silvia Salas, devastada con la noticia

Quien también ha mostrado su dolor por la triste noticia es Silvia Salas, la modelo con quien Fran Francés comenzó una historia de amor poco después de la ruptura con Bárbara Rey. Aunque compartieron una etapa de gran exposición en los platós de televisión a principios de la década de los 2000, su historia estuvo marcada por los conflictos familiares, demandas de paternidad y una enemistad frontal contra la vedette, unos problemas que Silvia dejó de lado hace tiempo por el bienestar del hijo que tienen en común.

Amor Romeira se ha puesto en contacto con Silvia Salas y ésta le ha explicado en exclusiva para 'Fiesta' cómo fueron los últimos años de relación cordial con Frank: "Estaba todo perdonado, nos pedimos perdón mutuamente".