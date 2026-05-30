Se trata de la primera vez que la princesa Leonor acompaña a sus padres en este acto con gran trascendencia para ella

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La princesa Leonor ha debutado en el Día de las Fuerzas Armadas con el uniforme. Los nervios han estado presentes en el evento de carácter militar, pero también el aplomo y los gestos de confianza por parte de la heredera. Tanto ella como sus padres han compartido algunas expresiones que han dejado claro la complicidad que hay entre ellos, según informa 'Lecturas'.

Leonor no ha quitado ojo a todos los movimientos de su padre, el rey Felipe. Para ella, sus gestos son el ejemplo a seguir para el día en el que ocupe el puesto de su padre como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero también ha encontrado un gran apoyo en la reina Letizia, quien no ha dudado en mostrarle el momento perfecto para saludar a los presentes.

Se trata de la primera vez que la princesa Leonor acompaña a sus padres en este acto con gran trascendencia para ella, ya que la heredera finalizará su formación militar este próximo mes de julio.

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Leonor hará un recorrido por Murcia para recibir varios reconocimientos en junio

El próximo 3 de junio, la princesa Leonor hará un recorrido por Murcia para recibir varios reconocimientos. Las autoridades murcianas condecorarán a la princesa Leonor con la Medalla de Oro de la Región de Murcia, la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, la Medalla de la Villa y el título de Hija Adoptiva de San Javier. Así, le pondrá el broche final a su etapa en la Academia General del Aire de San Javier.

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A mediados de junio, se realizará la entrega de despachos y la princesa Leonor pondrá punto y final a su formación militar de tres años. Todavía no hay fecha para este evento pero sí se sabe que estarán presentes los reyes Felipe y Letizia y su hermana la infanta Sofía. Después, la primogénita de los reyes Felipe y Letizia estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

La princesa Leonor y la infanta Sofía se unirán a los reyes durante la visita del papa León XIV

El próximo 6 de junio, la princesa Leonor y la infanta Sofía se van a unir a los reyes Felipe y Letizia durante la visita del papa León XIV. Después de que los reyes reciban al Pontífice en el aeropuerto de Madrid, se trasladarán hasta el Palacio Real. Un momento que será histórico y en el que se podrá ver a los cuatro juntos después de varios meses sin hacer aparición conjunta.

El domingo 7 de junio, los reyes y sus hijas acudirán hasta la Plaza de Cibeles para ser testigos de excepción de la misa que ofrecerá León XIV. Después, Leonor regresará a Murcia para seguir con los últimos días que le quedan de su formación militar.