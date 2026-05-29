El marido de Lydia Lozano reaparece dando sus primeros pasos con ayuda de un andador después de una grave infección

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Después de unos meses especialmente complicados, han salido a la luz las primeras imágenes de Charly, marido de Lydia Lozano, volviendo a caminar. Un paso muy importante dentro de la dura recuperación a la que se enfrenta tras la grave infección que llegó a poner en peligro su vida.

Despacio, pero con paso firme. Así se puede ver a Charly en estas imágenes. Su recuperación ya es una realidad y, por primera vez desde que comenzaron sus problemas de espalda, que le obligaron a pasar por quirófano y a permanecer ingresado en varias ocasiones, vuelve a caminar.

Un gran avance en la recuperación de Charly

Su último ingreso se produjo hace apenas tres semanas, después de que reapareciera la bacteria que agravó su estado de salud hasta una situación crítica. Ahora, el marido de Lydia Lozano vuelve a dar sus primeros pasos con la ayuda de un andador y siempre acompañado del apoyo incondicional de la colaboradora, que no se ha separado de él en ningún momento.

Hace unos días, ambos acudían juntos a una revisión médica y la expresión de Lydia lo decía todo: las cosas empiezan a mejorar. La periodista no puede ocultar su emoción al ver a su marido de nuevo en pie y recuperando, poco a poco, autonomía por sí mismo, algo que llevaba mucho tiempo esperando.

Poco a poco, quedan atrás las lágrimas, las noches en vela y la enorme preocupación vivida durante estos meses tan difíciles.