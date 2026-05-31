Jamie Lee Curtis ha asegurado que Kelly siempre será recordada por su generosidad cariñosa y sus opiniones firmes

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La actriz Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, ha muerto hoy a los 69 años. La hija mayor de Tony Curtis y Janet Leigh, una de las parejas de oro del Hollywood de los años 50, ha fallecido "rodeada de naturaleza y en paz" en su casa. Así lo ha anunciado su hermana pequeña, Jamie Lee Curtis, en Instagram: "Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era de una belleza impresionante y una actriz con mucho talento".

Jamie Lee Curtis ha recordado todas las pasiones que tenía su hermana: "Jugaba de maravilla al corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, viajar, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense devota".

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"Nos vemos más adelante": la despedida de Jamie Lee Curtis

En su mensaje, ha asegurado que Kelly siempre será recordada por "su generosidad cariñosa, sus opiniones firmes, su curiosidad infinita, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna, espolvoreadas con azúcar en Navidad". Tal y como ha confesado ella, eran la razón de que su apodo fuese "Tía Cookie".

"Kelly siempre terminaba cualquier mensaje o despedida con una bendición húngara... Isten Veled, Dios está contigo. Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos más adelante", ha destacado en el final de su publicación en la que se puede ver una imagen de su hermana de joven.

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Ambas trabajaron juntas en Entre pillos anda el juego (1983), una comedia dirigida por John Landis, y protagonizó la alemana Magic Sticks (1987) y la italiana La secta (1991). Kelly también apareció en series como The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings y Star Trek: Espacio Profundo Nueve.