Ivanka Trump quiere transformar el último bastión del aislamiento comunista en un resort de lujo para ricos

Ivanka Trump rompe a llorar al recordar la muerte de su madre, el cáncer de Jared y el intento de asesinato a su padre

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Albania será un enclave paradisíaco para los negocios de la familia del presidente estadounidense, Donald Trump. El país, elegido por Giorgia Meloni para albergar a inmigrantes deportados, ha sido el destino elegido por Ivanka Trump y su marido Jared Kushner para comprarse una isla y construir un resort de lujo. Una adquisición que cuenta con la aprobación del primer ministro albanés Edi Rama.

Ivanka Trump quiere transformar el último bastión del aislamiento comunista en un resort de lujo para ricos. Sazan - conocida localmente como Ishulli i Trumpëve o “Isla Trump”- es una de las últimas joyas vírgenes porque fue terreno militar.

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La pareja compró la isla por 1.000 millones de euros

Ivanka y su marido quedaron rendidos ante la belleza de la isla y la compraron por 1.000 millones de euros. Ella asegura que más que un negocio se lo toma como un reto porque respetará la topografía y la flora de la zona. El proyecto integrará techos verdes para esconder el hormigón y de paso camuflar su conciencia medioambiental.

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La isla de Sazan será totalmente privada. Y los albaneses, que han pasado décadas sin poder pisarla por el secreto militar, ya no podrán disfrutar de ella a no ser que sean multimillonarios.

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Esta magnífica isla es una de las últimas islas vírgenes del Mediterráneo. Se encuentra frente a la costa de Albania, entre el mar Adriático y el mar Jónico, en la estratégica entrada de la bahía de Vlorë, justo en el estrecho de Otranto que separa Italia de Albania. La isla albergó 3.600 búnkeres para defenderse del capitalismo occidental.