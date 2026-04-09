Ivanka Trump se rompe en una entrevista en el podcast “Diario de una CEO”.

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Se podría decir que Ivanka Trump es una niña rica, que lo tiene todo, que vive en un mundo especial, en una burbuja donde el dolor no se abre paso con facilidad. Pero las apariencias, como casi siempre, engañan. Es rica, sí, lo tiene todo, también, y su padre es el hombre más poderoso del mundo, también uno de los más odiados. El marido de Ivanka, de hecho, ha logrado ser uno de sus principales consejeros.

En esta vida de fantasía, -Ivanka tuvo que ir a terapia tras abandonar la Casa Blanca en 2020- también se ha colado el drama haciendo buena la frase "los ricos también lloran", y así lo ha dejado claro al llorar al recordarlo en una entrevista del podcast “Diario de una CEO”.

Ivanka, que parece ser la hija preferida de Trump y una de las pocas personas a las que escucha, no pudo evitar llorar al hablar de su madre y su abuela materna en una entrevista. También se emocionó hasta las lágrimas en otros momentos de la entrevista de 90 minutos, cuando habló de la lucha de su esposo, Jared Kushner, contra el cáncer de tiroides y de cómo presenció en directo el tiroteo contra su padre en Butler, Pensilvania , junto a dos de sus hijos.

Ivana Trump, la primera esposa del expresidente de EE.UU, Donald Trump, murió a los 73 años, tras caer accidentalmente por las escaleras de su casa en Nueva York el 14 de julio de 2022. "Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!", escribió Trump, en uno de los escasos mensajes coherentes y realmente emotivos que se le conocen en redes sociales.

Ivanka desnudó en la entrevista de un modo poco habitual partes íntimas de su vida. Reconoció la importancia de las mujeres de su vida, su madre, y su abuela, Marie Zelníčková, que fue realmente la persona que la crió a ella y a sus hermanos Don Jr. y Eric cuando eran niños.

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"A Jared le diagnosticaron cáncer de tiroides por segunda vez y luego falleció mi madre”, relata Ivanka. Kushner luchó en secreto contra el cáncer de tiroides y se sometió a una cirugía para extirpar un tumor en la garganta mientras ejercía como asesor principal durante el primer mandato de Trump. Ivanka también reconoce perdonar a la persona que intentó acabar con la vida de su padre.

“No puedes dar nada por sentado en la vida, y lo he aprendido de muchas maneras”, dijo. “Cuando mi madre falleció prematuramente, cuando mi marido tuvo un susto con el cáncer. No puedes dar nada por sentado"