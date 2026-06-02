Inés Gutiérrez 02 JUN 2026 - 20:15h.

La actriz no ha tomado la decisión de retirarse, considera que eso el algo que la vida te va marcando

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MadridPodría haber sido dibujante, pero no fue así porque, según la propia Julieta Serrano ha contado en alguna ocasión, tenía talento para reproducir y copiar, pero le faltaba creatividad. Por lo menos en ese sector, porque el tiempo ha demostrado que, como actriz, esa es una cualidad que no le falta, eso y talento, del que también va sobradísima. Lo iba cuando era jovencita y comenzaba su carrera y también pasados ya los 90 años.

Todo lo que ha conseguido en la vida lo ha logrado a base de esfuerzo y trabajo, ella no pertenece a una familia de artistas de los que poder heredar el talento y que pudieran impulsarla en su trabajo. Su madre era costurera y su padre, aunque compartía con ella inquietudes y vena artística, nunca se dedicó a esta profesión.

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La longeva carrera de Julieta Serrano

Julieta Serrano es toda una institución en el mundo del cine y los proyectos que ha compartido con Almodóvar tienen buena parte de culpa. Ella estuvo cuando el director manchego puso en pie sus primeros trabajos y también cuando sus películas obtuvieron el reconocimiento que merecían. Julieta fue una de las primeras 'chicas Almodóvar', aunque llegada a cierta edad (en enero cumplió 93 años) le gusta bromear con que es más bien 'señora Almodóvar'.

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A pesar de que pensaba no retirarse nunca, el paso del tiempo le ha ido dejando señales de que ya era el momento de tomarse las cosas con más calma. Hace un tiempo, durante una entrevista en la Cadena SER confesaba que, a su edad, sentía que tenía menos energía y también menos ilusión. "La vida te va retirando", le confesaba a Aimar Bretos.

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Esto es algo que se ha planteado en varias ocasiones, de hecho, cuando tenía 65 años pensó que su carrera llegaba a su fin. "Aunque me sentía joven por dentro y aparentaba ser joven por fuera, de repente pensé que ya era mayor, que nadie me iba a contratar porque llegaba la hora de la jubilación", explicó en el año 2015 en una entrevista en XL Semanal. "No tenía mucha lógica, pero me preocupó". Por suerte no lo hizo, porque desde entonces han continuado llamando a su puerta con proyectos más que interesantes.

Ya en ese momento la edad comenzaba a pesarle, aunque no demasiado: "Cuando pienso que tengo 82 años, no me lo creo. Me encuentro muy bien, aunque ando un poco floja de los huesos, pero a los actores no nos gusta hablar de enfermedades por si no nos contratan. Todo el mundo me dice que qué hago para estar así y, la verdad, es que hago tan poco… Fíjate, hace días que se me terminó la crema para la cara y todavía no he ido a comprarme otra".

Julieta Serrano: "Hice daño a mucha gente"

El paso del tiempo le ha permitido vivir muchas vidas, también cambiar y evolucionar hasta convertirse en la mujer que es hoy día y de la que se siente orgullosa. En la citada entrevista se definía como idealista y romántica y aseguraba sentirse feliz por haber conseguido "cumplir muchos de los sueños que tenía. Por eso, el balance es que he sido muy feliz".

"Con el paso del tiempo aprendí que con el romanticismo no hay que pasarse y ahora no lo soy tanto; me he vuelto más realista y razono más las cosas, ya no me embarco en proyectos que no tienen mucho sentido. A estas alturas estoy más equilibrada, pero he luchado para conseguirlo, hasta he hecho cursos para desarrollar mi personalidad, saber quién soy y tratar de no equivocarme, de no hacer daño a nadie y de ser mejor persona".

Un proyecto personal que para ella es tan importante como el profesional porque haber hecho daño a mucha gente es algo que le pesaba especialmente. "He hecho daño a mucha gente, aunque no con intención ni a propósito, claro. Cuando reflexiono sobre mi vida, me arrepiento de muchas cosas. No entiendo muy bien a esa gente que dice que no se arrepiente de nada: yo, sí. He sido más egoísta de lo que creía muchas veces".

Aprender a conocerse a uno mismo es esencial para sentirse mejor con las propias decisiones, pero también para vivir un poco más tranquilo. Ella se definió como una persona contradictoria, porque hay días en los que piensa que es buenísima y otros siente que solo es del montón. "Tengo estados de ánimo en los que dudo mucho de todo", confesaba durante la entrevista. "Mi problema es que cada vez que empiezo algo, creo que comienzo desde cero. Luego, me doy cuenta de que no es así del todo y que la experiencia se nota". No hay duda de que, en su caso, la experiencia es un grado.